صادرات النفط الكويتي لليابان ترتفع بنسبة 26.8 بالمئة في يناير الماضي

أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الثلاثاء أن صادرات الكويت من النفط الخام لليابان قفزت في يناير الماضي بنسبة 26.8 بالمئة عن يناير 2022 لتصل إلى 8.45 مليون برميل ما يعادل 272 ألف برميل يوميا في زيادة للشهر الثاني على التوالي.

وذكرت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير أولي أن الكويت وهي ثالث مزود للنفط لليابان قدمت 10.0 بالمئة من إجمالي واردات اليابان من النفط مقارنة ب 7.9 بالمئة في نفس الشهر من العام الماضي.

وارتفعت واردات النفط الخام اليابانية في يناير الماضي بنسبة 0.3 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 0.72 مليون برميل يوميا.

وشكلت الشحنات من الشرق الأوسط 94.4 بالمئة من الإجمالي بزيادة 2.6 نقطة مئوية عن العام الماضي.

واحتلت المملكة العربية السعودية الصدارة مع نمو وارداتها إلى اليابان بنسبة 6.4 بالمئة عن العام الماضي لتبلغ 1.20 مليون برميل يوميا تليها الإمارات العربية المتحدة ب931 ألف برميل يوميا بزيادة بلغت 13.2 بالمئة.

وجاءت قطر في المرتبة الرابعة ب125 ألف برميل يوميا تليها الولايات المتحدة ب71 ألف برميل يوميا.

وتعد اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية.