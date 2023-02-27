يلين تعلن في كييف تحويل 1.2 مليار دولار لأوكرانيا

أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين التي تزور كييف، الاثنين عن تحويل 1,2 مليار دولار لدعم موازنة أوكرانيا لمساعدتها في “الرد على الهجمات الروسية” من خلال تخفيف الضغط عن ماليتها.

بعد أسبوع على الزيارة المفاجئة للرئيس الأميركي جو بايدن، التقت الوزيرة بدورها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وأعلنت “تحويل مبلغ إضافي يزيد عن 1,2 مليار دولار”.

وقالت في خطاب “هذه هي الدفعة الأولى من نحو 10 مليارات دولار لدعم الموازنة ستقدمها الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة”، قائلة إن “الحفاظ على حكومة فعالة (كان) ضروريا من اجل تمكين اوكرانيا من الرد على الهجمات الروسية”.

وأضافت “دعمنا الاقتصادي يسمح للحكومة الأوكرانية والخدمات العامة الأساسية بان تبقى ناشطة في ظروف استثنائية”، موضحة أن هذه الأموال ستسمح لأوكرانيا بدفع رواتب معلميها وفرق الإطفاء أو حتى مساعدة ملايين النازحين.

وفقا ليلين، قدمت الولايات المتحدة 50 مليار دولار مساعدات “أمنية واقتصادية وإنسانية” لأوكرانيا في عام 2022، مما يجعل واشنطن “أكبر مانح ثنائي” لكييف.

وقالت “سنمارس ضغوطا لتحرك أكبر من جانب حلفائنا وشركائنا”.

كما زارت يلين مدرسة والجدار المقام “تخليدا لذكرى المدافعين عن أوكرانيا الذين سقطوا خلال الحرب بين أوكرانيا وروسيا” برفقة السفيرة الأميركية في أوكرانيا بريدجت برينك.

وأشادت وزيرة الخزانة الأميركية الجمعة ب”التزام الرئيس زيلينسكي القوي بإدارة هذه الأموال بأكبر قدر من المسؤولية”، مشيرة الى ان الحكم الرشيد ومكافحة الفساد يجب أن يكونا “بالأهمية نفسها في أوقات الحرب والسلام”.

في الأسابيع الأخيرة هزت أوكرانيا التي يعتمد مجهودها الحربي إلى حد كبير على الدعم الغربي، فضيحة فساد كبرى مفترضة بشأن إمدادات الجيش. وتمت إقالة العديد من المسؤولين السياسيين.