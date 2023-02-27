النادي العلمي يفوز بالمراكز الأولى في مسابقة ومعرض مصر الدولي للعلوم والتكنولوجيا

فاز النادي العلمي الكويتي بالمركز الأول على مستوى مسابقة ومعرض مصر الدولي للعلوم والتكنولوجيا في كل من مجال الكيمياء والبيئة ومجال الاحياء والطب.

وقال رئيس وفد النادي العلمي رئيس قطاع التنمية والبرامج التنافسية بالنادي الدكتور محمد الصفار في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين ان النادي حقق بذلك انجازا دوليا يضاف الى سلسلة انجازاته المتتالية.

واشار الدكتور الصفار الى ان الفوز بالمركز الاول الذي حققته الطالبة زينب الصالح في مجال الكيمياء والبيئة كان عن مشروع (لأجل هواء نقي مستدام) فيما كان فوز الطالبة ريم المويزري بالمركز الاول في مجال الأحياء والطب عن مشروع (خلطة اقتصادية للدواجن).

وذكر ان النادي العلمي حصد كذلك المركز الثالث على مستوى المسابقة في مجال الكيمياء والبيئة عن مشروع (صبغات طبيعية من مياه خليج الكويت) للطالبة فاطمة المسري فضلا عن حصول الطالبة فوزية الطيب على جائزة خاصة من لجنة تحكيم المسابقة في مجال الكيمياء والبيئة عن مشروع (تربة ومناخ المستقبل).

واعرب الدكتور الصفار عن الفخر والاعتزاز بالإنجازات المتتالية التي يحققها النادي العلمي الكويتي في مختلف المجالات والمحافل الدولية مشيرا الى الإنجازات التي حققها وفد النادي المشارك في المسابقة التي استمرت من 23 الى 27 فبراير الجاري.

وأشاد بالدور العلمي والتنموي الذي يؤديه النادي وتوفيره البيئة العلمية المناسبة ورعايته للأنشطة والبرامج العلمية التي تساهم في تنمية المهارات لدى الشباب وتساعدهم على صقل مواهبهم.

واعتبر الفوز إنجازا علميا جديدا يضاف إلى رصيد انجازات النادي العلمي الدولية مؤكدا حرص النادي على تمثيل الكويت سنويا في معرض مصر الدولي للعلوم والتكنولوجيا الذي يشهد عرض العديد من المشاريع والأبحاث العلمية للطلاب والطالبات دون المرحلة الجامعية من دول عدة.

وأوضح أن مشاركة وفد النادي العلمي في المسابقة المذكورة جاءت بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مبينا انها كانت في أربعة مشاريع علمية قدمتها أربع طالبات سبق أن شاركن وفزن في مسابقة الكويت للعلوم والهندسة التي يقيمها سنويا النادي العلمي الكويتي وتعد إحدى الفعاليات الرئيسية للبرنامج الوطني لرعاية الباحثين والمبتكرين الشباب.

ولفت إلى ان مشاركة النادي العلمي في هذا المعرض هي الخامسة منذ عام 2016 “وفي كل عام يحصل وفد النادي العلمي على المراكز الأولى” مبينا أن آخر مشاركة كانت في نوفمبر 2019 وتوقف المعرض بعد ذلك بسبب جائحة (كورونا).

وأشار إلى ان المشاركات في المحافل العلمية الدولية تضيف لأبناء النادي العلمي الكثير من خلال احتكاكهم بأقرانهم من مختلف الدول وتوسع مداركهم وتحفزهم على اجراء مشاريع علمية مبنية على منهجية البحث العلمي كما تحفز زملاءهم الآخرين على المشاركة في مثل هذه الفعاليات والمسابقات والمعارض الدولية الهادفة.

وتقدم الدكتور الصفار بالشكر والتقدير لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز باسم دولة الكويت وقدم الدعم لمشاريع الطلبة لاسيما رئيس مجلس إدارة النادي العلمي طلال الخرافي وأعضاء مجلس الإدارة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ممثلة بمديرها العام الدكتور خالد الفاضل.

من ناحيته قال المستشار في قطاع التنمية والبرامج التنافسية بالنادي العلمي الدكتور محمد بن سبت إن معرض هذا العام شهد منافسات قوية موضحا أن المشاريع والأبحاث العلمية المشاركة فيه تخضع لتقييم لجنة تحكيم تعتمد نفس المعايير والضوابط المتبعة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة الذي يقام سنويا في الولايات المتحدة الأمريكية ويعد أكبر مسابقة علمية على مستوى العالم.

ولفت الدكتور بن سبت الى أن مسابقة ومعرض مصر الدولي للعلوم والتكنولوجيا هذا العام شهدت مشاركة 200 مشروع تم تصفيتها إلى 80 مشروعا.

بدوره أعرب المستشار في قطاع التنمية والبرامج التنافسية بالنادي العلمي الدكتور حميد ابراهيم عن شكره وتقديره لرئيس مجلس إدارة النادي العلمي الكويتي وأعضاء مجلس الإدارة لإتاحة الفرصة لطلاب وطالبات الكويت ودعمهم للمشاركة في مثل هذه المسابقات.

ودعا الدكتور ابراهيم الجهات الحكومية والخاصة الكويتية إلى دعم مثل هذه الأنشطة مشيرا إلى ان النادي يعمل على إعداد الشباب ليكونوا باحثين ومبتكرين ومؤكدا أهمية إعداد الشباب وتدريبهم على اجراء أبحاث علمية في سن مبكرة ليكونوا علماء المستقبل.

الطالبات ريم المويزري وزينب الصالح وفوزية الطيب وفاطمة المسري

الطالبة زينب أحمد الصالح أمام لوحة عرض مشروعها العلمي

الطالبة ريم محمود المويزري أمام لوحة عرض مشروعها العلمي