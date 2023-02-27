وزير الخارجية يجتمع في جنيف مع الامين العام للأمم المتحدة

وزير الخارجية يجتمع في جنيف مع الامين العام للأمم المتحدة

اجتمع وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وذلك على هامش مؤتمر المانحين لدعم الوضع الإنساني في اليمن والذي تنعقد أعماله اليوم الاثنين في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف.

ونقل وزير الخارجية في مستهل الاجتماع تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وحرصهم على تعزيز التعاون الوثيق القائم بين دولة الكويت ومنظمة الأمم المتحدة وكافة أجهزتها ووكالاتها المتخصصة التابعة على كافة المستويات ومختلف الأصعدة.

وتم خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون والتنسيق حيال الاستحقاقات المقبلة اضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية بما فيها التطورات الراهنة في اليمن وسوريا وأوكرانيا.

كما تم مناقشة سبل إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية الطارئة إلى المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب غازي عنتاب وكهرمان مرعش في تركيا وسوريا والمساعدات الكويتية إلى اليمن الشقيق.

ومن جانبه ثمن الأمين العام للأمم المتحدة خلال الاجتماع دور دولة الكويت البارز والريادي إقليميا ودوليا مشيدا بجهودها ومساعيها الرامية لحفظ الأمن وإرساء قيم السلام حول العالم.

وأعرب عن بالغ تقديره وثنائه لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا للدور الإنساني الرائد والمتميز الذي تقوم به الكويت في مساندة الشعوب المنكوبة والمتضررة مشيدا في هذا الإطار بالموقف الكويتي النبيل في إغاثة وإعانة المتضررين من كارثة الزلزال الذي ضرب شعبي تركيا وسوريا عبر تيسيرها لجسر جوي والذي انطلق منذ الساعات الأولى لإيصال مساعدات إيوائية وإغاثية لمحتاجيها.

وثمن كذلك الجهود الكبيرة لتنظيم حملة التبرعات “الكويت بجانبكم” والتي جسدت التتويج الأممي لدولة الكويت مركزا للعمل الإنساني مضيفا أن دولة الكويت دائما في طليعة الدول الساعية لتحقيق غايات العمل الإنساني حول العالم.