الخالد يشرف على ضبط أكثر من ربع طن من مادة الحشيش المخدرة وكمية كبيرة من المؤثرات العقلية و6 متهمين

الخالد يشرف على ضبط أكثر من ربع طن من مادة الحشيش المخدرة وكمية كبيرة من المؤثرات العقلية و6 متهمين

استمراراً لحرص ومتابعة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح لجهود قطاعات وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية وضبط مروجيها ومهربيها.

اشرف الخالد بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن المنافذ والحدود اللواء منصور العوضي على فك أحراز أكثر من ربع طن من مادة الحشيش المخدرة وكمية كبيرة من المؤثرات العقلية كانت الادارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الادارة العامة لخفر السواحل قد ضبطتها مع تشكيل عصابي مكون من 6 افراد حاول ادخالها الى البلاد عن طريق البحر.

واعرب الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح عن تقديره لجهود رجال الامن المستمرة وتعاونهم المثمر في التصدي لمهربي المواد المخدرة وصد جميع اساليب ومحاولات التهريب، مؤكداً أنه لا تهاون في حماية المجتمع من هذه الآفة المدمرة ولا احد فوق القانون كائناً من كان.