الجامعة العربية: مشروع الربط الكهربائي الشامل من أهم المشروعات التكاملية العربية

أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية الدكتور علي المالكي اليوم الاثنين أن مشروع الربط الكهربائي العربي الشامل يعد من أهم المشروعات التكاملية.

جاء ذلك في كلمة للمالكي خلال افتتاح أعمال الاجتماع الأول للجان السوق العربية المشتركة للكهرباء المكونة من اللجنة الاستشارية والتنظيمية ولجنة مشغلي أنظمة نقل الكهرباء لإطلاق برنامج “المشاركة في المعرفة” المقدم للجنتين بالتعاون مع البنك الدولي والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار المالكي إلى أهمية الاجتماع بصفته اجتماعا تمهيديا يعقد للمرة الأولى ويضم كبار المسؤولين من الدول العربية على مستوى رئيس تنفيذي أو وكيل وزارة.

وقال المالكي إن “قطاع الكهرباء في أغلب الدول العربية يضطلع بدوره في توفير الطاقة الكهربائية لكافة المستهلكين بالجودة اللازمة وفي سبيل ذلك يقوم بضخ استثمارات ضخمة لمواكبة الزيادات المطردة في الاستهلاك ومن هنا يأتي اهتمام الدول العربية بإنشاء وتطوير سوق عربية متكاملة للكهرباء تتسم بالحداثة والقابلية للتطوير”.

وأوضح أن مشروع الربط الكهربائي العربي يقوم على أساس وجود إطار مؤسسي وتشريعي قوي يصاحبه بنية تحتية مكتملة تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق.

وأكد أن قطاعات الكهرباء في المنطقة العربية لديها إمكانات واعدة بدرجات متفاوتة مشيرا الى أنه ورغم الجهد الواضح لتحقيق العائد الأقصى من هذه الإمكانات إلا أنها حتى الآن “غير مستغلة” بشكل كامل في معظم الدول العربية بسبب الصعوبات التي تواجهها في استغلال قدرات الربط البيني لنقل الكهرباء عبر الحدود.

وشدد على أن التبادل التجاري الإقليمي للكهرباء يمثل قوة فاعلة تعمل لتحقيق التكامل بين الأسواق العربية وصولا إلى تنمية مستدامة تساهم في نهاية المطاف في تعزيز سبل الرخاء الاقتصادي للمنطقة العربية.

ويترأس وفد دولة الكويت في اجتماع السوق العربية المشتركة للكهرباء وكيل وزارة الكهرباء والماء بالتكليف مطلق العتيبي.

وكيل وزارة الكهرباء والماء بالتكليف مطلق العتيبي مترأسا وفد دولة الكويت أمام الاجتماع