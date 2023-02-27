الهلال الأحمر الكويتي يوزع مساعدات عينية على ألف أسرة متضررة من الزلزال في منطقة نور داغ التركية

الهلال الأحمر الكويتي يوزع مساعدات عينية على ألف أسرة متضررة من الزلزال في منطقة نور داغ التركية

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الاثنين عن توزيع مساعدات عينية من (بطانيات) وخيم ومواد عذائية على ألف أسرة متضررة من الزلزال الذي ضرب تركيا أخيرا .

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية أنور الحساوي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان توزيع المساعدات العينية تم بالتعاون مع جمعيتي الهلال الاحمر التركي والهلال الاحمر القطري مضيفا أنه سيتم توزيع 35 طنا من المساعدات الانسانية اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء.

من جانبه أشاد الامين العام للهلال الاحمر التركي يوسف صايغلي في تصريح مماثل ل(كونا) بدور الكويت الإنساني والاغاثي منذ بداية الزلزال وحتى اليوم وبدور متطوعي جمعية الهلال الاحمر الكويتي الذين حضروا منذ اليوم الثاني للزلزال.

وأضاف ان الهلال الاحمر التركي يقوم بتوزيع مليونين ونصف مليون وجبة يوميا على المتضررين من الزلزال في 11 ولاية مبينا ان ذلك يأتي بمساعدات الدول الصديقة وعلى رأسها دولة الكويت مما يخفف الآثار المترتبة على المتضررين من الزلزال.

وضرب في ال6 من فبراير الجاري زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا وبلغت قوته 7.7 درجات أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة ما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.