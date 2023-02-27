وزارة الداخلية

“الداخلية”: منع تواجد جميع القطع البحرية في المنطقة الممتدة من أبراج الكويت إلى الجزيرة الخضراء

27 فبراير، 2023
0 21 أقل من دقيقة

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الامني بوزارة الداخلية انه بمناسبة الاحتفالات الخاصة بالالعاب النارية والتي ستقام ضمن فعاليات الاحتفالات بالاعياد الوطنية عند ابراج الكويت في الثامنة مساء يوم غد الثلاثاء الموافق 2023/2/28 ، ونظرا لبدء التجهيزات الخاصة بتركيب منصات الألعاب النارية في الجانب البحري ، سوف يتم منع تواجد جميع القطع البحرية في المنطقة الممتدة من أبراج الكويت وإلى الجزيرة الخضراء كما هو موضح بالخريطة.

واضافت بأن المنع يشمل النزول من مسنة بنيد القار و نادي ضباط الجيش وذلك ابتداء من اليوم الاثنين الموافق 2023/2/27 و الى انتهاء الفعاليات و إزالة المنصات الخاصة بها من البحر يوم الاربعاء الموافق 2023/3/1.

وتدعو الادارة الجميع الالتزام بقرار المنع والتعاون مع رجال الأمن وذلك حرصا على سلامة قائدي الزوارق و القطع البحرية .

المصدر
وزارة الداخلية
الوسوم
27 فبراير، 2023
0 21 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

“الأوقاف”: افتتاح معرض الحج والعمرة من الأول حتى الـ7 من مارس المقبل في أرض المعارض

27 فبراير، 2023

الأرصاد الجوية: الأجواء تتحسن تدريجيا عصر اليوم مع انحسار فرص الأمطار

27 فبراير، 2023

وزارة المواصلات: برج التحرير استقبل أكثر من 8 آلاف زائر في فترة الأعياد الوطنية

27 فبراير، 2023

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس الدومينيكان بالعيد الوطني لبلاده

27 فبراير، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى