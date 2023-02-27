“الداخلية”: منع تواجد جميع القطع البحرية في المنطقة الممتدة من أبراج الكويت إلى الجزيرة الخضراء

“الداخلية”: منع تواجد جميع القطع البحرية في المنطقة الممتدة من أبراج الكويت إلى الجزيرة الخضراء

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الامني بوزارة الداخلية انه بمناسبة الاحتفالات الخاصة بالالعاب النارية والتي ستقام ضمن فعاليات الاحتفالات بالاعياد الوطنية عند ابراج الكويت في الثامنة مساء يوم غد الثلاثاء الموافق 2023/2/28 ، ونظرا لبدء التجهيزات الخاصة بتركيب منصات الألعاب النارية في الجانب البحري ، سوف يتم منع تواجد جميع القطع البحرية في المنطقة الممتدة من أبراج الكويت وإلى الجزيرة الخضراء كما هو موضح بالخريطة.

واضافت بأن المنع يشمل النزول من مسنة بنيد القار و نادي ضباط الجيش وذلك ابتداء من اليوم الاثنين الموافق 2023/2/27 و الى انتهاء الفعاليات و إزالة المنصات الخاصة بها من البحر يوم الاربعاء الموافق 2023/3/1.

وتدعو الادارة الجميع الالتزام بقرار المنع والتعاون مع رجال الأمن وذلك حرصا على سلامة قائدي الزوارق و القطع البحرية .