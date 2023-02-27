“الأوقاف”: افتتاح معرض الحج والعمرة من الأول حتى الـ7 من مارس المقبل في أرض المعارض

“الأوقاف”: افتتاح معرض الحج والعمرة من الأول حتى الـ7 من مارس المقبل في أرض المعارض

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم الاثنين إقامة معرض الحج والعمرة ابتداء من الأول حتى ال7 من مارس المقبل في أرض المعارض بمنطقة مشرف صالة سبعة للرد على الاستفسارات.

وقال وكيل الوزارة بالتكليف محمد العليم في تصريح صحفي إن أهداف المعرض هي تواصل الراغبين في أداء فريضة الحج مع أصحاب الحملات والشركات وذلك لمعرفة الأسعار المقدمة من الحملات وأنواع الخدمات والتسجيل مع الحملة التي يفضلها الحاج.

وذكر العليم ان المعرض سيكون تحت رعاية وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيزالماجد.

وأكد أن إدارة شؤون الحج والعمرة ستكون موجودة للاجابة عن أي استفسار لدى الحجاج والمعتمرين مؤكدا ان المعرض فرصة للراغبين في أداء فريضة الحج للتعرف على جميع الخدمات.

وأضاف أن إدارة شؤون الحج والعمرة حريصة على توفير كل الخدمات التي سيحتاجها كل من يرغب في اداء فريضة الحج من خلال تسخير كل الامكانيات التي تساعد على تسهيل أداء الفريضة.

واشار الى انه يمكن للحاج متابعة أخبار معرض الحج والعمرة من خلال الموقع الالكتروني للوزارة عن طريق بوابة وزارة الأوقاف.