مدينة الكويت

الأرصاد الجوية: الأجواء تتحسن تدريجيا عصر اليوم مع انحسار فرص الأمطار

27 فبراير، 2023
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توقعت إدراة الأرصاد الجوية الكويتية تحسن الأجواء في البلاد تدريجيا من بعد عصر اليوم الاثنين حيث تقل السحب وتنحسر فرص الأمطار.

وقال رئيس قسم التنبؤات البحرية بالإدارة ياسر البلوشي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن فرص الأمطار تقل مع تقدم امتداد مرتفع جوي مصحوبا بكتلة هوائية باردة نسبيا ويكون الطقس ليلا مائلا للبرودة مع فرص لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق.

وذكر البلوشي أن البلاد تأثرت بحالة مطرية نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي مصحوبا بكتلة هوائية دافئة ورطبة يتزامن مع وجود منخفض جوي بارد في طبقات الجو العليا.

وأضاف أن ذلك أدى إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مصحوبا بأمطار رعدية على بعض المناطق منذ يوم أمس الأحد حتى عصر اليوم مع رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات وترتفع معها الأمواج البحرية إلى أكثر من 6 أقدام.

المصدر
كونا
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27 فبراير، 2023
0 12 دقيقة واحدة

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