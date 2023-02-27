وزارة المواصلات: برج التحرير استقبل أكثر من 8 آلاف زائر في فترة الأعياد الوطنية

وزارة المواصلات: برج التحرير استقبل أكثر من 8 آلاف زائر في فترة الأعياد الوطنية

قالت وزارة المواصلات الكويتية اليوم الاثنين إن برج التحرير استقبل أكثر من ثمانية آلاف زائر خلال فترة الاحتفالات بالأعياد الوطنية من مواطنين ومقيمين وهيئات دبلوماسية والسياح القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي بمناسبة ختام فعاليات برج التحرير التي انطلقت يوم الخميس الماضي واستمرت أربعة أيام حملت عنوان (عز وفخر) أن أعدادا غفيرة من المواطنين والمقيمين وغيرهم حضرت الفعاليات على فترتين صباحية ومسائية للمشاركة في فرحة الكويت بأعيادها الوطنية.

وأوضحت (المواصلات) أن الفعاليات اشتملت على برامج متنوعة في ساحة برج التحرير من هيئات حكومية وجمعيات نفع عام وفرق شبابية متطوعة ثقافية وبيئية وتاريخية كما أقيم في البرج معرض على ارتفاع 150 مترا للمقتنيات التاريخية للوزارة.

وأشارت إلى مشاركة العديد من هواة التصوير الذين حرصوا على التقاط صور لمدينة الكويت من الأعلى مؤكدة من جانب آخر أن اللجنة المنظمة حافظت طوال الأيام المحددة على توفير جميع المتطلبات من ضيافة خاصة للهيئات الدبلوماسية وعامة للجمهور.