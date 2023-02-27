“آنت-مان أند ذي واسب: كوانتومانيا” يحافظ على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية

“آنت-مان أند ذي واسب: كوانتومانيا” يحافظ على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية

حافظ فيلم “آنت-مان أند ذي واسب: كوانتومانيا” (Ant-Man and the Wasp: Quantumania) على صدارة شباك التذاكر في الولايات المتحدة وكندا، فيما حلّ ثانياً في الترتيب فيلم “كرايزي بير”، وفق التقديرات الأولية التي نشرتها شركة “إكزبيتر ريليشنز” المتخصصة.

وبقيت صدارة شباك التذاكر في الصالات الأميركية الشمالية من نصيب الجزء الثالث من “آنت-مان”، بعدما حقق العمل نجاحاً كبيراً في أول عطلة نهاية أسبوع له (وصلت إيراداته حينها إلى 118 مليون دولار).

وتمكن الفيلم الذي يؤدي دور الرجل النملة فيه الممثل بول راد وإلى جانبه الممثلة إيفانجيلين ليلي، من تحقيق 32 مليون دولار خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

وحلّ ثانياً في الترتيب الفيلم الكوميدي الأسود “كرايزي بير” (Crazy bear) من إنتاج شركة “يونيفرسال”.

ويستند هذا العمل إلى حدث يعود إلى العام 1985، حين ألقى مهربو مخدرات حزم كوكايين من إحدى الطائرات فوق جنوب الولايات المتحدة، ثم تناولها دب أسود يزن 80 كيلوغراماً. وفي الفيلم، لا ينفق الدب جراء هذه الواقعة بل ينطلق في مهمة قتالية.

وأتى فيلم “دجيزس ريفولوشن” (Jesus revolution) الذي يستند إلى قصة حقيقية في المرتبة الثالثة.

وحقق الفيلم الذي أخرجه جون إروين وبرنت مكوركل إيرادات بلغت 15 مليون دولار في أول عطلة نهاية أسبوع له في دور السينما.

أما رابعاً، فحلّ فيلم “أفاتار: ذي واي أوف ووتر” مع إيرادات بلغت 4,7 ملايين دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الحادية عشرة له.

وجاء في المرتبة الخامسة فيلم “بوس إن بوتس: ذي لاست ويش” للأطفال من سلسلة “شريك” مع تحقيقه إيرادات بـ4,1 ملايين دولار.

وفي ما يأتي الأفلام المتبقية في ترتيب الأعمال العشرة الأولى على شباك التذاكر في أميركا الشمالية هذا الأسبوع:

6- “ماجيك مايك” (3 ملايين دولار)

7- “نُك آت ذي كابن” (1,9 مليون دولار)

8- “80 فور برادي” (1,8 مليون دولار)

9- “ميسينغ” (مليون دولار).

10- “ايه مان كالد أوتو” (850 ألف دولار).