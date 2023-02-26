سفارتا دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان تحتفلان بالأعياد الوطنية

احتفلت سفارتا دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان بالذكرى ال 62 للعيد الوطني والذكرى ال 32 ليوم التحرير.

ففي السعودية نظمت سفارة دولة الكويت حفلا حضره وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل السديري وعدد كبير من المسؤولين والدبلوماسيين وشخصيات اقتصادية وثقافية وإعلامية والمهنئين من أبناء المملكة والمقيمين فيها.

ورفع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) وتلفزيون دولة الكويت على هامش الحفل أسمى آيات التهاني والتبريكات بهاتين المناسبتين إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله والشعب الكويتي.

وأضاف البديوي أن هاتين المناسبتين تمثلان علامة كبيرة في تاريخ دولة الكويت وهما ذكرى للتضحية والعطاء.

وقال البديوي “نحن متواجدون الآن في الرياض عاصمة الخليج العربي ومقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تعتبر بيت الخليج وبيت الخليجيين جميعا” مؤكدا أن دولة الكويت تولي الأمانة أهمية كبيرة حيث عملت الأمانة مع دولة الكويت والدول الخليجية الأخرى باتجاه التكامل الخليجي الذي نصبو إليه جميعا.

من جهته رفع القائم بأعمال سفارة دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الوزير المفوض سعود الحربي في تصريح مماثل ل (كونا) وتلفزيون دولة الكويت أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والشعب الكويتي الكريم بمناسبة احتفالات البلاد بالأعياد الوطنية.

وأكد الحربي أن هذه المناسبات الوطنية العزيزة فرصة لاستذكار التضحيات والبطولات التي قدمها آباؤنا وأجدادنا وكذلك استذكار المواقف النبيلة لجميع الدول الشقيقة والصديقة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية التي ساندت الكويت في تحريرها واستعادة أراضيها وشرعيتها.

وأشاد الحربي بالعلاقات الأخوية التاريخية المتجذرة بين الكويت والسعودية والتي تعتبر مثالا يحتذى للعلاقات بين الدول على الأصعدة كافة وما تمتلكه الدولتان من متانة بالعلاقات والتعاون والتنسيق وبما يربط الشعبين الشقيقين من أواصر الدم والأخوة.

ودعا الحربي المولى عز وجل أن يديم على البلدين نعم الأمن والأمان والرخاء والمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادتي البلدين الحكيمتين.

وفي سلطنة عمان أقامت سفارة دولة الكويت حفل استقبال بمناسبة الذكرى ال 62 للعيد الوطني والذكرى ال 32 ليوم التحرير وذلك في فندق قصر البستان بالعاصمة مسقط.

ورفع سفير دولة الكويت لدى سلطنة عمان الدكتور محمد الهاجري أسمى آيات التهاني والتبريكات بهاتين المناسبتين إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله والشعب الكويتي الكريم.

وحضر الحفل ضيف الشرف تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد وعدد من كبار المسؤولين العمانيين ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى السلطنة.