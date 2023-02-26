استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات في هجمات لمستوطنين وجيش الاحتلال على بلدات في نابلس

استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات في هجمات لمستوطنين وجيش الاحتلال على بلدات في نابلس

استشهد شاب فلسطيني وأصيب العشرات بجروح خلال اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين على قرى وبلدات في محيط مدينة (نابلس) خاصة في بلدة (حوارة) جنوب المدينة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن فلسطينيا يدعى سامح اقطش (37 عاما) استشهد متأثرا بجروح بالغة أصيب بها بالرصاص الحي في البطن جراء اعتداء الاحتلال والمستوطنين على بلدة (زعترة) جنوب (نابلس).

وأضافت الوزارة أن إصابة خطيرة بحجر في الرأس أدت إلى كسر في الجمجمة وإصابة أخرى بقضيب معدني في الوجه إضافة إلى عشرات الإصابات بحالات اختناق بالغاز وصل منها 20 حالة إلى مركز طوارئ (حوارة).

وبدأ المستوطنون مساء اليوم هجوما عنيفا على القرى والبلدات الفلسطينية تحديدا في (حوارة) التي هاجمها مئات المستوطنين وأضرموا النيران في عدد من المنازل والمركبات.

وشن المستوطنون وجيش الاحتلال هجوما على الفلسطينيين واعتدوا عليهم بالضرب في حين استخدم الجيش الرصاص الحي.

وذكر مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس للصحفيين أن المستوطنين اعتدوا على أكثر من 30 منزلا في (حوارة) بين حرق وتكسير واعتداء مباشر وأحرقوا 15 سيارة.

وقال دغلس إن المستوطنين أحرقوا مركبتين في قرية (بورين) ومنزل وخزان مياه في قرية (عصيرة القبلية).

وأغلقت قوات الاحتلال الحواجز العسكرية في محيط المدينة ومنعت المواطنين من الوصول إلى بيوتهم وأطلقت قنابل الصوت والغاز صوبهم على حاجز (بيت فوريك) العسكري ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق بالغاز.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال تحتجز مئات المواطنين بينهم أطفال من بلدتي (بيت فوريك) و(بيت دجن) منذ ظهر اليوم وتمنعهم من الوصول إلى بيوتهم.