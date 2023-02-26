منظمة الصحة تدعو إلى جمع 392 مليون دولار لليمن قبل مؤتمر للمانحين

منظمة الصحة تدعو إلى جمع 392 مليون دولار لليمن قبل مؤتمر للمانحين

ناشدت منظمة الصحة العالمية الأحد جمع 392 مليون دولار قبل مؤتمر للمانحين برئاسة الأمم المتحدة في جنيف لتجنب “انهيار محتمل” لقطاع الصحة في اليمن الغارق في الحرب.

وأطلقت هذه الدعوة فيما تشهد البلاد الواقعة في شبه الجزيرة العربية واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم بعد ثماني سنوات من الحرب بين القوات الموالية للحكومة المدعومة من السعودية والحوثيين القريبين من إيران.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن نحو نصف المرافق الصحية في اليمن يعمل جزئيا فقط أو خارج الخدمة تماما بسبب نقص الموظفين والأموال والكهرباء والأدوية والإمدادات والمعدات.

وقال ممثل المنظمة في اليمن أدهم عبد المنعم إسماعيل “اليمن في حاجة إلى دعم عاجل ومتين… لتفادي الانهيار المحتمل لنظامه الصحي”.

وأضاف في بيان “مطلوب تمويل جديد بقيمة 392 مليون دولار” لضمان استمرار المرافق الصحية في تقديم الخدمات ل12,9 مليون شخص.

وأوضح اسماعيل أن بين من يحتاجون إلى المساعدة، 540 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون سوء تغذية حادا مع خطر مباشر للوفاة.

وأتت دعوته عشية اجتماع للمانحين تنظمه الأمم المتحدة وسويسرا والسويد.

وتقدّر الأمم المتحدة أن 21,6 مليون شخص، أي ثلثي سكان اليمن، سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية وخدمات حماية في العام 2023.