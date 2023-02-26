لاعبو ألميريا يحتفلون بتسجيل هدف

الدوري الإسباني: برشلونة يخسر من ألميريا ويفرط في فرصة زيادة الفارق مع الريال

26 فبراير، 2023
0 5 أقل من دقيقة

فرط برشلونة في فرصة توسيع الفارق مع مطارده المباشر على صدارةالدوري الإسباني، فريق ريال مدريد، وذلك عقب خسارته أمام مضيفه ألميريا صفر / 1 اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة 23 من المسابقة.

وتجمد رصيد برشلونة عند 59 نقطة في الصدارة ،بفارق سبع نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، والذي تعادل بالأمس مع غريمه أتلتيكو مدريد 1/ 1 في ديربي العاصمة الإسبانية ضمن منافسات المرحلة ذاتها.

على الجانب الأخر، رفع ألميريا رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس عشر.

وسجل بلال توريه هدف المباراة الوحيد لألميريا في الدقيقة 24 .

المصدر
وكالات
الوسوم
26 فبراير، 2023
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

مانشستر يونايتد يحرز كأس الرابطة بالفوز على نيوكاسل يونايتد

26 فبراير، 2023

الدوري الإسباني: ديربي العاصمة مدريد ينتهي بالتعادل وبرشلونة المستفيد الأكبر

25 فبراير، 2023

الدوري الإنكليزي: أرسنال يواصل صحوته وسيتي يُبقي الضغط برباعية في بورنموث

25 فبراير، 2023

دوري زين: القادسية يتعادل مع الكويت في مستهل الجولة الـ16 من الدوري

24 فبراير، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى