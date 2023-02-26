البرجس يتفقد النقطة الأمنية لجسر الشيخ جابر الأحمد تزامنا واحتفالات الأعياد الوطنية

تفقد وكيل وزارة الداخلية الكويتية الفريق أنور البرجس اليوم الأحد النقطة الأمنية لجسر الشيخ جابر الأحمد لمتابعة سير الإجراءات الأمنية خلال الاحتفال بالعيد الوطني الـ62 ويوم التحرير الـ32.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي إن الفريق البرجس نقل إلى رجال الأمن تحيات وتقدير النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح.

وأشاد بجهود رجال المؤسسة الأمنية ووجودهم على رأس عملهم في العطل والمناسبات الذي هو محل تقدير من الجميع.

وطالب رجال الأمن بالتعامل الراقي وسعة الصدر وتقديم المساعدات الإنسانية للجمهور خصوصا ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والتعامل بحزم مع أي خروج عن القانون أو أي سلوكيات سلبية.

وأعرب الفريق البرجس عن شكره وتقديره لرجال الأمن وعطائهم المتواصل وتواجدهم دائما على أهبة الاستعداد من أجل حفظ أمن الوطن.

ورافق وكيل وزارة الداخلية خلال الجولة التفقدية رئيس جهاز أمن الدولة الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الجابر الصباح ووكيل (الداخلية) لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ والوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبد الله الرجيب والمدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني اللواء توحيد الكندري وعدد من القيادات الأمنية.