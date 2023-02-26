“الداخلية”: اغلاق جزئي لشارع الخليج العربي يوم الثلاثاء

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية انه بمناسبة فعاليات الاحتفال بالاعياد الوطنية سوف يتم اغلاق جزئي لشارع الخليج العربي يوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير الجاري بمناسبة الاحتفالات الخاصة بالالعاب النارية والتي ستقام عند ابراج الكويت في الثامنة مساء .

واضافت ان الاغلاق الجزئي سيكون من تقاطع طريق خالد المرزوق (الدائري الثاني) مع شارع الخليج العربي حتي تقاطع السفارة البريطانية -شارع جاسم البحر، من الساعة 5.30 مساء وحتى انتهاء الفعالية.

واشارت الى انه حرصا من وزارة الداخلية لايصال الجمهور الى موقع الاحتفالية بكل سهولة ويسر قامت الادارة العامة للمرور بالتعاون مع الجهات المنظمة بتوفير باصات خاصة في عددٍ من الساحات والمواقف العامة بحيث تنقل الجمهور من نقطة التحميل الى موقع الاحتفالية وهي :

مواقف سوق شرق

الساحة الترابية مقابل مخفر شرق

مواقف مجمع الوزارات

الساحة الترابية مقابل مجمع الاوقاف

مواقف حولي بارك

مواقف المعاهد في محافظة حولي

مواقف نادي اليخوت على شارع الخليج العربي

مواقف المطاعم على شارع الخليج العربي

مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة عند جمعية المحامين (يجب وضع البطاقة الخاصة بمواقف ذوي الاحتياجات بشكل بارز).

وتهيب الادارة بالجميع التعاون مع رجال الامن والمرور حفاظا على سلامتهم ، مؤكدة ان هاتف الطوارئ (112) يعمل على مدار الساعة لتقديم المساعدات الامنية والمرورية والانسانية .