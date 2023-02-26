“التربية”: رئاسة الطالبة الشريف للبرلمان العربي للطفل إنجاز جديد لأبناء الكويت ومصدر فخر لمنتسبي الوزارة

قال الوكيل المساعد للتنمية التربوية والانشطة في وزارة التربية الدكتور غانم السليماني اليوم الاحد إن حصول الطالبة الكويتية جنان الشريف على رئاسة البرلمان العربي للطفل يعتبر مصدر فخر لجميع منتسبي الوزارة كما يعد إنجازا كويتيا جديدا لابنائها في المحافل الخارجية.

وأوضح السليماني لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب استقباله الوفد الطلابي في قاعة التشريفات بمطار الكويت بعد مشاركتهم في البرلمان العربي للطفل إن هذا الانجاز يعكس صورة الكويت المشرقة وتجربتها الديمقراطية إلى جانب قدرة أبنائنا الطلبة على تمثيل البلاد في الخارج بصورة مشرفة.

وأضاف أن مشاركة الطلاب في هذا المحفل تحمل الكثير من المعاني والمفاهيم إذ يمنح البرلمان لأعضائه الفرصة للتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم من خلال توفير التدريب اللازم والإشراف على تنظيم الجلسات التي تعقد مرتين كل عام لتعزيز تنمية الشعور العربي المشترك.

وثمن السليماني جهود الأسرة التربوية وعلى رأسها وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني ووكيل الوزارة والمسؤولين والمشرفين على تمثيلهم للكويت خير تمثيل.

كما ثمن دعم حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي والأمين العام للبرلمان العربي للطفل أيمن الباروت لأبنائهم الطلبة في كافة الدول العرب ليمثلوا صوت الطفل العربي خير تمثيل.

بدورها أهدت الطالبة جنان الشريف في تصريح مماثل ل(كونا) هذا الفوز والانجاز لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما وإلى الشعب الكويتي مثمنة في الوقت ذاته دعم وزارة التربية وقياداتها لها في تحقيق هذا الانجاز.

وكانت الطالبة الشريف فازت يوم أمس السبت برئاسة البرلمان العربي للطفل للدورة الثالثة لمدة عامين متتاليين والتي جرت في إمارة الشارقة بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة.