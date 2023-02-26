“الوطني للثقافة” يبحث مع وزارة الثقافة الكورية سبل التعاون بمجالات الترجمة والورش الفنية والمعارض

بحث المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب مع وزارة الثقافة والرياضة والسياحة في كوريا الجنوبية سبل التعاون في مختلف المجالات الثقافية بين البلدين الصديقين.

وقال المجلس في بيان صحفي اليوم الأحد أن وفد المجلس كان برئاسة الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة عائشة المحمود فيما ترأس الجانب الكوري المدير العام لسياسة الثقافة بوزارة الثقافة والرياضة والسياحة جونغ هاينغمي.

وذكر البيان أنه تم بحث سبل التعاون الثقافي والفني المشترك في مجال الترجمة والورش الفنية والاشتراك في معارض الكتاب والمهرجانات الثقافية واقامة الاسابيع الثقافية بين البلدين.

وحضر اللقاء من الجانب الكويتي مدير ادارة العلاقات الثقافية الخارجية بالمجلس محمد بن رضا والقائم بالأعمال بسفارة الكويت لدى كوريا المستشار عبدالعزيز العومي فيما حضره من الجانب الكوري نائب مدير قسم الشؤون الثقافية الدولية كيم هويكيونغ ومساعد مدير قسم الشؤون الثقافية الدولية شين إنجو ومنسق العلاقات الخارجية بوزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية كوون جيسو.

وتم عقب اللقاء تبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين الصديقين.