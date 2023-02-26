وصول طائرتي مساعدات من دول الاتحاد الأوروبي الى دمشق لاغاثة متضرري الزلزال في سوريا

وصول طائرتي مساعدات من دول الاتحاد الأوروبي الى دمشق لاغاثة متضرري الزلزال في سوريا

اعلنت المفوضية الاوروبية وصول طائرتين الى مطار دمشق الدولي اليوم الاحد تحمل مساعدات انسانية لمتضرري الزلزال الذي ضرب شمال سوريا في السادس من شهر فبراير الجاري.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان ان الطائرتين تحملان على متنهما مئات الاطنان من المواد الاغاثية مثل الخيام الشتوية ومعدات الإيواء والمدافئ كجزء من جسر جوي إنساني ينظمه الاتحاد الأوروبي لتقديم مزيد من الدعم للشعب السوري المتضرر من الزلزال.

واضاف البيان انه بشكل عام سيقدم الجسر الجوي الإنساني للاتحاد الأوروبي الى سوريا 420 طنا من المساعدات بما في ذلك 225 طنا من المخزونات الإنسانية للاتحاد الأوروبي بقيمة 1.1 مليون يورو (1.1 مليون دولار).

وذكر ان 15 دولة اوروبية قدمت مساعدات عينية لسوريا استجابة لتفعيل آلية الحماية المدنية في الاتحاد الأوروبي وتشمل التبرعات الخيام والأسرة والبطانيات والمدافئ وطرود النظافة والمولدات والغذاء والإمدادات الطبية وغيرها من المساعدات.

واشار الى وجود “فريق حماية مدنية من الاتحاد الأوروبي في بيروت لتنسيق إيصال المساعدة إلى سوريا بجانب تواجد خبراء الشؤون الإنسانية من الاتحاد الأوروبي أيضا في سوريا يعملون مع الشركاء لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر ضعفا.

وقال البيان انه حتى الآن استجاب الاتحاد الأوروبي لكارثة الزلزال بتقديم 10 ملايين يورو (10.5 ملايين دولار) من المساعدات الإنسانية بما في ذلك 3.9 ملايين يورو (4.1 ملايين دولار) في شكل أموال جديدة وأكثر من ستة ملايين يورو (6.3 ملايين دولار) أعيد تخصيصها من خلال المشاريع الإنسانية الجارية”.

أما عن الاستجابة للكارثة في تركيا أوضح البيان “أنه تم نشر أكثر من 1650 منقذا و110 كلاب بحث عبر آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي لدعم عمليات البحث والإنقاذ.

وبينما تم إلغاء حشد فرق الإنقاذ لا تزال هناك خمسة فرق طبية من ألبانيا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا تعمل على الأرض وعالجت أكثر من 4000 شخص حتى الآن كما عرضت 20 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي مواد المأوى والمعدات الطبية والأغذية والملابس عبر الآلية.

وذكر البان ان الاتحاد الاوروبي خصص حتى الان نحو 5.7 مليون يورو (6 ملايين دولار) للمساعدات الإنسانية لمساعدة الأشخاص المتضررين من الزلزال في تركيا.

وتواصل مطارات سوريا استقبال المساعدات الاغاثية لمتضرري الزلزال الذي ضرب شمال سوريا واعلنت على اثره محافظات (حلب) و(حماة) و(اللاذقية) و(إدلب) مناطق منكوبة.