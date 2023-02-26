طلبة البكالوريا الامريكية يحصلون على المركز الاول في مسابقة “الروبورتات تحت الماء”

26 فبراير، 2023
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حصل طلبة البكالوريا الامريكية على المركز الأول في فئة المدارس الثانوية بالإضافة إلى جائزتي “أفضل اتزان تحت الماء ” و “أفضل مناورة” في مسابقة SeaPerch International Competition المقامة في الشارقة ويأتي هذا الانجاز بعد رحلة طويلة من العمل الجاد والتفاني من قبل المدرسة لطلابها المبدعين

وبهذا المركز تضرب مدرسة البكالوريا الامريكية مقعدا في النهائيات الدولية التي ستقام في الولايات المتحدة والوحيدة التي تمثل دولة الكويت بهذه الحدث العلمي والعالمي

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26 فبراير، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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