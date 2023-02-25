علم الكويت يسجل رقما جديدا في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية

سجلت دولة الكويت اليوم السبت إنجازا جديدا في موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية بفرد أكبر علم للبلاد داخل كهف الحفرة السابعة (هضبة سلماه) في سلطنة عمان وذلك تزامنا مع الأعياد الوطنية.

ونال فريق (KFlag) التطوعي شهادة من موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية بتصنيف جديد لفرد أكبر علم في كهوف جبلية من قبل المحكم الوليد عثمان.

وقال رئيس الفريق التطوعي الكويتي (KFlag) فؤاد قبازرد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة (غينيس) يؤكد الإصرار على تخليد اسم وطننا الغالي في هذا السجل العالمي.

وأضاف قبازرد أن فرد علم الكويت الذي تبلغ مساحته 2773 مترا مربعا داخل الكهف في سلطنة عمان يؤكد الترابط الأخوي بين البلدين الشقيقين وتعاضد الشعوب الخليجية بكافة المجالات.

وذكر أن هذا العمل يعكس الوجه الحضاري للكويت وحجم الفرص المتاحة لأبناء الوطن في الإبداع والإنجاز وتوظيف الجهود في رد الجميل للوطن.

وأكد حرص فريق (KFlag) على رسم صورة مشرفة للكويت والإسهام في تعزيز مكانتها المرموقة في المحافل الدولية.

وأشار إلى أن المبادرة كانت تحد جديد للفريق المكون من 16 عضوا من جميع الفئات العمرية حيث تعاونوا على مدار ستة أشهر لتحقيق هذا الإنجاز الكبير.