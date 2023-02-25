وزير الداخلية يتفقد النقطة الامنية بشارع الخليج العربي

قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالانابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح مساء اليوم السبت الموافق 2923/2/25 بزيارة تفقدية لمقر النقطة الامنية لاحتفالات دولة الكويت بالعيد الوطني ال(62)والذكرى ال (32) ليوم التحرير، يرافقه عدد من القيادات الامنية.

ونقل الخالد إلى جميع منتسبي وزارة الداخلية تحيات وتقدير حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد نواف الاحمد الجابر الصباح، مؤكداً أن تواجدهم على رأس عملهم محل تقدير.

واستمع وزير الداخلية إلى شرح من قبل القطاعات الميدانية المعنية للخطط الأمنية والمرورية لتأمين الاحتفالات الوطنية، وجهود اجهزة وزارة الداخلية ، كما استمع إلى شرح عن توزيع الدوريات الأمنية ونطاق انتشارها على الطرق الرئيسية.

وشدد الخالد على ضرورة اليقظة والجاهزية التامة والتعامل بحزم مع أي خروج عن القانون أو أي سلوكيات سلبية ، وحث رجال الأمن بالتعامل الراقي وسعة الصدر وتقديم المساعدات الإنسانية للجمهور خصوصاً ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.