وكيل الداخلية الكويتية يتفقد نقاط أمنية في منطقة (جواخير كبد)

البرجس يتفقد نقاط أمنية في منطقة “جواخير كبد” تزامنا واحتفالات الأعياد الوطنية

25 فبراير، 2023
0 5 دقيقة واحدة

تفقد وكيل وزارة الداخلية الكويتية الفريق أنور البرجس اليوم السبت نقاط أمنية في منطقة (جواخير كبد) للوقوف على الاستعدادات والجاهزية تزامنا واحتفالات الأعياد الوطنية.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي إن الفريق البرجس نقل إلى رجال الأمن تحيات وتقدير النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح.

وأكد ضرورة اليقظة والجاهزية التامة والتعامل بحزم مع أي خروج عن القانون أو أي سلوكيات سلبية مطالبا رجال الأمن بالالتزام بالتعامل الراقي وتقديم المساعدات الأمنية والمرورية والإنسانية للجمهور بكل سعة صدر.

وأعرب عن تقديره لجهود رجال الأمن مشيدا بكفاءتهم وقدرتهم على تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بهم ضمن المنظومة التي وضعتها الوزارة.

رافق الفريق البرجس خلال الجولة رئيس جهاز أمن الدولة الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ وعدد من القيادات الأمنية.

المصدر
كونا
الوسوم
25 فبراير، 2023
0 5 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

“الزراعة” تحذر من حفر الآبار داخل الحيازات التابعة لها دون ترخيص معتمد

25 فبراير، 2023

التآلف الاسلامي الوطني يطلق حملة وطنية بعنوان “الوطن غالي”

25 فبراير، 2023

“الإطفاء” تستعرض آلياتها في “شارع الخليج” بمناسة الأعياد الوطنية

25 فبراير، 2023

أمين “مجلس التعاون” يهنئ مقام صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد بمناسبة العيد الوطني وذكرى التحرير

25 فبراير، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى