البرجس يتفقد نقاط أمنية في منطقة “جواخير كبد” تزامنا واحتفالات الأعياد الوطنية

تفقد وكيل وزارة الداخلية الكويتية الفريق أنور البرجس اليوم السبت نقاط أمنية في منطقة (جواخير كبد) للوقوف على الاستعدادات والجاهزية تزامنا واحتفالات الأعياد الوطنية.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي إن الفريق البرجس نقل إلى رجال الأمن تحيات وتقدير النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح.

وأكد ضرورة اليقظة والجاهزية التامة والتعامل بحزم مع أي خروج عن القانون أو أي سلوكيات سلبية مطالبا رجال الأمن بالالتزام بالتعامل الراقي وتقديم المساعدات الأمنية والمرورية والإنسانية للجمهور بكل سعة صدر.

وأعرب عن تقديره لجهود رجال الأمن مشيدا بكفاءتهم وقدرتهم على تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بهم ضمن المنظومة التي وضعتها الوزارة.

رافق الفريق البرجس خلال الجولة رئيس جهاز أمن الدولة الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ وعدد من القيادات الأمنية.