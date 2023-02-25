الدوري الإنكليزي: أرسنال يواصل صحوته بفوز صعب على ليستر سيتي

واصل أرسنال المتصدر صحوته وحقق السبت فوزًا صعبًا على مضيفه ليستر سيتي 1-0 بهدف البرازيلي غابريال مارتينيلي، ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

وحقق النادي اللندني فوزه الثاني تواليًا في الدوري وابتعد بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي الثاني الذي يحل على بورنموث لاحقًا.

وعاد أرسنال الى سكة الانتصارات في المرحلة الماضية بفوز قاتل على مضيفه أستون فيلا 4- 2 (هدفان في الوقت بدل الضائع)، بعد سلسلة من ثلاث مباريات من دون فوز في الدوري عكّرت سيره بثبات نحو لقبه الاول في البرميرليغ منذ 2004.

وأجرى المدرب الاسباني ميكيل أرتيتا تغييرًا واحدًا على التشيكلة التي بدأت ضد أستون فيلا مشركًا مارتينلي في الهجوم بدلا من إدوراد نكيتياه.

وحمل الاوكراني أولكسندر زينتشنكو شارة القيادة بدلا من النروجي مارتن أوديغارد كـ”لفتة احترام وحب في الذكرى السنوية الأولى للحرب في أوكرانيا”، وفق ما أعلن أرسنال، في إشارة الى الغزو الروسي الذي بدأ في 24 شباط/فبراير 2022.

وسيطر الفريق اللندني استحواذًا لكن من دون خطورة تذكر.

وسجل البلجيكي لياندرو تروسار هدف السبق عندما أبعد الحارس داني وورد كرة من ركنية، وصلت الى السويسري غرانيت تشاكا مررها الى البلجيكي سددها بينماه رائعة من مشارف المنطقة في أعلى الزاوية اليسرى، لكن الهدف ألغي عقب العودة الى حكم الفيديو المساعد “في ايه آر” بعد أن أمسك بن وايت بذراع وورد وأوقعه أرضًا أثناء إبعاده الكرة (26).

حاول ليستر سيتي المعاقبة سريعًا وسجل النيجيري كيليتشي إيهياناتشو هدفًا ألغي بسبب وجوده في موقع تسلل إثر تمريرة من البرازيلي تشيتشي (31).

وطالب أرسنال بركلة جزاء إثر عرقلة من الاسترالي هاري سوتار على بوكايو ساكا لكن من دون جدوى، لينتهي الشوط الاول من دون أي تسديدة عل المرمى من الفريقين.

لكن بداية الثاني جاءت مختلفة وتقدم الضيوف سريعًا بعد أن افتكوا الكرة من الخصم لتصل على الرواق الايسر الى تروسار الذي مررها الى مارتينلي، سددها من الجهة اليسرى من داخل المنطقة في أسفل الزاوية البعيدة وتعرض لإصابة بعد أن دهس أحد المدافعين على قدمه وتطلب العلاج على أرض الملعب.

وواصل أرسنال ضغطه وألغي هدف ساكا الذي وصلته تمريرة من مارتينيلي لكن الاخير كان متسللا بعد تمريرة من أوديغارد (55)، قبل أن يتصدى وورد لتسديدة رائعة قوية من زينتشنكو (58).

دفع المدرب الايرلندي براندن رودجرز بجايمي فاردي من أجل محاولة تعديل النتيجة لكن بطل إنكلترا 2016 أنهى المباراة من دون أي تسديدة على المرمى.

4 أهداف في 20 دقيقة

واكتسح وست هام ضيفه نوتنغهام فوريست 4-0 مسجلا رباعيته في ثلث ساعة الاخير بثنائية داني إنغز (70 و73) الذي أحرز أول أهدافه مع الفريق بعد وصوله مطلع العام من أستون فيلا، ديكلان رايس (78) وميكايل أنتونيو (85).

وألحق فيلا الخسارة الاولى بايفرتون على أرضه منذ وصول المدرب شون دايش على رأس الجهاز الفني للاخير، بفوزه عليه 2-صفر، سجلهما أولي واتكينز (63 من ركلة جزاء) والارجنتيني إيميليانو بوينديا (81)، بعد فوز “توفيز” في أول مباراتين على أرضه بإشراف دايش، أولهما على أرسنال.

واستهل المدرب الاسباني خافي غراسيا مشواره مع ليدز يونايتد بفوزه على ضيفه ساوثمبتون المتذيل 1-صفر، بهدف الدومينيكاني جونيور فيربو.

وعيّن ليدز الثلاثاء غراسيا مدربًا له في سعيه لتفادي الهبوط، خلفًا للأميركي جيسي مارش، في حين أبقى ساوثمبتون الجمعة على خدمات المدرب الإسباني روبن سيليس حتى نهاية الموسم، وذلك خلفًا للويلزي نايثن جونز بعد أن حقق الاسباني المفاجأة في المرحلة الماضية بفوزه في عقر دار تشلسي.

ويلعب لاحقًا أيضًا ليفربول ضد مضيفه كريستال بالاس متطلعًا لوضع إذلاله القاري 2-5 على أرضه ضد ريال مدريد الاسباني خلفه.