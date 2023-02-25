“الوطني للثقافة” يشارك في الدورة الـ27 لمعرض مسقط الدولي للكتاب

يشارك المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي في الدورة ال27 لمعرض مسقط الدولي للكتاب بجناح ثري يضم إصداراته المتنوعة.

وقال مشرف جناح المجلس خليفة الرباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت إن الجناح المشارك في صالة رقم 4 يحظى بإقبال كبير من جمهور المعرض لاقتناء إصدارات المجلس المتنوعة لجميع الأعمار التي تتضمن مفاهيم متنوعة مفيدة ومسلية.

وأضاف أن الجناح يضم مجموعة من إصدارات المجلس الدورية وهي (عالم الفكر) و(عالم المعرفة) و(إبداعات عالمية) وسلسلة (من المسرح العالمي) ومجلة (الثقافة العالمية) بالإضافة إلى (مجلة العربي) والإصدارات الخاصة التابعة لإدارة الدراسات والبحوث وكذلك إصدارات إدارة التراث العربي.

وأكد الرباح إقبال الجمهور على (مجلة العربي) التي تعتبر من أبرز إصدارات المجلس وأهمها موضحا أنها مجلة شهرية ثقافية مصورة يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في دولة الكويت ويصدر مع المجلة دورية أخرى هي مجلة (العربي الصغير) الموجهة للأطفال وقد أسست المجلة عام 1958 وصدرت بشكل دوري منذ ذلك الوقت.

وأشاد بجمهور معرض مسقط الدولي للكتاب الراقي والذي يتمتع بذائقة مميزة وفكر مستنير مؤكدا حرص المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على المشاركة في مثل تلك المعارض المهمة على مستوى الوطن العربي.

يذكر أن الدورة ال27 من معرض مسقط الدولي للكتاب انطلقت فعالياته في ال22 من فبراير الجاري وتستمر حتى الرابع من مارس المقبل وتشارك فيه 826 دار نشر من 32 دولة ويبلغ إجمالي عدد العناوين والإصدارات المشاركة هذا العام 533063 كما يشمل المعرض 331 فعالية متنوعة.

سفير دولة الكويت في مسقط محمد الهاجري مع مشرف جناح المجلس خليفة الرباح