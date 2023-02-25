التآلف الاسلامي الوطني يطلق حملة وطنية بعنوان “الوطن غالي”

25 فبراير، 2023
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أطلق التآلف الاسلامي الوطني حملة وطنية بعنوان الوطن غالي وهي عبارة عن دعوة للمشاركة على التوقيع على وثيقة الكترونية (كتابة الاسم) وذلك استكمالًا لبرنامج العيد الوطني والتحرير

وقد اطلقت الحملة في مواقع التواصل الاجتماعي والذي بدأ بندوة يوم الثلاثاء الماضي بعنوان “الوطن غالي .. ومسؤولية الجميع” والذي تحدث فيها الدكتور حسن كمال عضو المجلس البلدي عن موضوع اعادة الاعمار بعد الغزو الصدامي الغاشم على الكويت. كما تحدث الأستاذ وليد النصافي بدوره عن الدروس المستفادة من الغزو وكيف يمكن استغلال محنة الغزو لإعادة بناء الإنسان والبلاد والبدء من جديد.

يذكر أن التآلف الاسلامي الوطني يقوم بالعديد من الفعاليات والبرامج طوال العام

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25 فبراير، 2023
0 8 أقل من دقيقة

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