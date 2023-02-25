أمين “مجلس التعاون” يهنئ مقام صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد بمناسبة العيد الوطني وذكرى التحرير

رفع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة العيد الوطني ال62 وذكرى التحرير ال32.

وأكد البديوي في بيان اليوم السبت أن هاتين المناسبتين لهما مكانة خاصة وغالية على أبناء دولة الكويت ودول مجلس التعاون لكونهما تشهدان وتسجلان أمجاد وإنجازات الشعب الكويتي الطموح في ظل قيادته الرشيدة والتي سطرت أعظم قصص الكفاح والصبر والإخلاص لبناء وطن متميز وعصري وشامخ في مختلف المجالات محققين بذلك عنوانا لمرحلة مزدهرة في تاريخ دولة الكويت الزاهر.

وقال البديوي “إننا نفخر ونحن نعيش في خضم هذه الأيام المباركة المليئة بالفرح والأمجاد والاعتزاز لنستلهم العبر من التضحيات الجليلة التي قدمها الشعب الكويتي بجميع مكوناته وأطيافه منذ تاريخ الآباء والأجداد الذين توجوا عملهم بالاستقلال وإرساء الدستور والديمقراطية”.

وأعرب البديوي عن اعتزازه بالدور الكبير الذي تقوم به دولة الكويت في توثيق أواصر التضامن والتعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون لخدمة العمل الخليجي المشترك وقضايا الأمتين العربية والإسلامية وترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة الخليج والعالم أجمع.

ودعا البديوي المولى عز وجل أن يحفظ ويسبغ على الشعب الكويتي وقيادته الرشيدة موفور الصحة والسعادة وأن يديم نعمة الأمن والأمان والتقدم والرخاء على دول مجلس التعاون بقيادة قادة دول المجلس.