قياس قوة أحد الزلازل

زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب شبه جزيرة كامتشاتكا في روسيا

25 فبراير، 2023
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ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر اليوم شبه جزيرة كامتشاتكا الواقعة في أقصى شرق روسيا.

وأفادت أكاديمية العلوم الروسية في كامتشاتكا بأن الزلزال وقع في المحيط الهادئ قبالة الساحل في جنوب شبه الجزيرة وعلى بعد 170 كيلومترا من مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي.

ولم تصدر تحذيرات من احتمال حدوث موجات مد عاتية تسونامي.

وتضرب الزلازل بانتظام أجزاء مختلفة من المناطق الواقعة على حزام المحيط الهادئ، من بينها بتروبافلوفسك كامتشاتسكي وجزر الكوريل، نظرا لوجودهما على مناطق تلتقي عندها العديد من الصفائح التكتونية التي تسبب نشاطا بركانيا وزلزاليا متكررا.

وتتعرض القشرة الأرضية لهزات أرضية كبيرة هذه الأيام كان أقوها زلزال قهرمان مراش الذي ضرب جنوب تركيا وأجزاء من سوريا، وأسفر عن مقتل ما يزيد عن 50 ألف شخص في البلدين، وإصابة الآلاف.

المصدر
وكالات
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25 فبراير، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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