سفيرة جمهورية تركيا لدى البلاد طوبى سونمز

سفيرة تركيا تهنىء الكويت بأعيادها الوطنية وتعرب عن فخرها بالعلاقات الاخوية بين البلدين

25 فبراير، 2023
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نأت سفيرة جمهورية تركيا لدى البلاد طوبى سونمز دولة الكويت باعيادها الوطنية معربة عن فخرها بالعلاقات الأخوية والروابط القوية التي تجمع بين تركيا والكويت والممتدة لـ”قرون عدة”.

وقالت السفيرة سونمز لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم السبت إن تلك العلاقات مستمرة في النمو وتزداد قوة ومتانة على مر السنين متمنية “دوام نعمة الأمن والأمان والمزيد من التقدم والازدهار لدولة الكويت الشقيقة والصديقة ولقيادة وحكومة وشعب الكويت بمناسبة العيد الوطني ال62 وعيد التحرير ال32”.

واضافت انه في هذا العام يخيم الحزن على الفرحة بالعيد الوطني لدولة الكويت جراء الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا معربة عن الامتنان لقيادة وشعب الكويت “الشقيق” لمشاركتهم ودعمهم لتركيا ووقوفهم بجانبها في هذا الوقت العصيب.

وتقدمت بخالص التهاني القلبية والتبريكات لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولرئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ولسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وللشعب الكويتي “الشقيق” بمناسبة احتفالاتهم الوطنية داعية الله ان يحفظ الكويت واهلها.

المصدر
كونا
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25 فبراير، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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