“الداخلية”: تسجيل 1363 مخالفة مرورية وحجز 42 مركبة و6 دراجات أمس

قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه ضمن جهود قطاع المرور والعمليات في ضبط الخارجين عن القانون ومخالفي قانون وقواعد المرور، سجلت الادارة العامة للمرور ومن خلال الانتشار الامني المكثف على كافة الطرق يوم امس الجمعة الموافق 2023/2/24 عدد 1363 مخالفة مرورية وحجز 42 مركبة منهم مركبات مخالفة للمادة 207 و52 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور وحجز 6 دراجات.

وأكدت الإدارة على استمرار الحملات الامنية والمرورية على كافة مناطق البلاد للتصدي للخارجين عن القانون ومخالفي قانون وقواعد المرور، مهيبة بالجميع التعاون مع رجال الامن والابلاغ الفوري عن اي مظاهر سلبية او خروج عن القانون او قواعد وقوانين المرور على هاتف الطوارئ (112) او واتساب المرور (99324092).