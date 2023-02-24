منتجع تكجدة في الجزائر

عشرة قتلى اثر سقوط حافلة من منحدر في شرق الجزائر

25 فبراير، 2023
0 5 أقل من دقيقة

أعلنت الحماية المدنية الجزائرية مصرع عشرة أشخاص على الأقل وإصابة 25 آخرين الجمعة اثر سقوط حافلتهم من منحدر بشمال شرق البلاد.

كانت الحافلة متجهة من العاصمة الجزائر إلى منتجع تكجدة عندما سقطت من منحدر بعمق 150 مترا قرب بلدة الأصنام، حسب ما أفاد نفس المصدر.

ونُقل جميع المصابين إلى مستشفى البويرة القريب من مكان الحادث.

منطقة تكجدة الجبلية منتجع سياحي يحظى بشعبية لدى الجزائريين الذين يزورونه بأعداد كبيرة، خاصة بعد تساقط الثلوج بكثافة في الأسابيع الأخيرة.

تعد سرعة سائقي السيارات، بمن فيهم سائقي مركبات النقل العام، السبب الرئيس لحوادث الطرقات في الجزائر، بحسب المندوبية الوطنية للأمن في الطرق.

في عام 2021، سجلت الجزائر نحو 7186 حادث مرور خلفت 2643 قتيلاً و11479 جريحًا.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
25 فبراير، 2023
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

عدد قتلى الزلزال يتجاوز 50 ألفا في تركيا وسوريا

24 فبراير، 2023

بدء التشغيل التجاري في ثالث محطات “براكة” للطاقة النووية في أبوظبي

24 فبراير، 2023

تركيا: زلزال جديد بقوة 5 درجات يضرب ولاية هاتاي و8550 هزة ارتدادية أعقبت زلزالي 6 فبراير

23 فبراير، 2023

مصر وبريطانيا تؤكدان ضرورة تعزيز الجهود الدولية لاحتواء التوتر بالشرق الأوسط

23 فبراير، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى