زيلينسكي يعلن اعتزامه لقاء الرئيس الصيني شي جينبينغ

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة إنه يعتزم عقد اجتماع مع نظيره الصيني شي جينبينغ، الشريك الوثيق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد تقديم بكين مقترحات لتسوية النزاع.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي “أنوي لقاء شي جينبينغ. سيكون ذلك مهما للأمن العالمي. الصين تحترم وحدة الأراضي ويجب أن تفعل كل شيء لضمان مغادرة روسيا أراضي أوكرانيا”.

وأعرب عن أمله ألا تزود الصين روسيا بالأسلحة، الأمر الذي قالت الولايات المتحدة إن بكين تدرسه رغم نفي الأخيرة بشدة.

وأضاف الرئيس الأوكراني “بالنسبة الي، هذا مهم للغاية، هذه النقطة الأهم”، مردفا “أريد أن أصدق أن الصين ستكون إلى جانب عالم عادل، أي إلى جانبنا”.

دعت الصين إلى إجراء محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا، وشددت على احترامها وحدة أراضي أوكرانيا وكذلك مطالب روسيا الأمنية.

وقلل الغربيون من أهمية المبادرة الصينية، لكن زيلينسكي اعتبر أن من “الضروري” “العمل” مع بكين.