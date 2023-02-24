احتفالية كرنفالية وفلكلورية غنية بالفقرات والأنشطة في مجمع الكوت

الفرق الشعبية الكويتية تشدو بأغان وأهازيج فلكلورية إحياء لذكرى الأعياد الوطنية

24 فبراير، 2023
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لم تتوان الفرق الشعبية الكويتية اليوم الجمعة عن بث أجواء الفرح والاحتفال بأعياد الكويت الوطنية من خلال ما شدا به أعضاؤها من أغان وأهازيج ذات طابع شعبي.

ولاقت هذه الأجواء إقبالا واسعا من الجمهور الذي ضجت به أروقة مجمع (الكوت) وسط احتفالية كرنفالية وفلكلورية غنية بالفقرات والأنشطة الأخاذة.

وعمت مشاعر الفرح والسرور أجواء الامسية الوطنية التي قام على اثرها المحتشدون برفع الاعلام الوطنية ابتهاجا وتعبيرا عن حب الوطن.

والهبت الفقرات الوطنية الكويتية مشاعر الزائرين للمجمع حيث تفاعلوا مع كلماتها ومعانيها المعبرة عن حب الكويت وشعبها وقيادتها الحكيمة.

المصدر
كونا
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24 فبراير، 2023
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