دوري زين: القادسية يتعادل مع الكويت في مستهل الجولة الـ16 من الدوري

دوري زين: القادسية يتعادل مع الكويت في مستهل الجولة الـ16 من الدوري

تعادل فريق نادي القادسية لكرة القدم اليوم الجمعة مع ضيفه (الكويت) بهدف لرد في اللقاء الذي جمعهما على ستاد (محمد الحمد) في انطلاق مواجهات الجولة الـ16 من الدوري المحلي الممتاز (دوري زين).

في الشوط الأول تبادل الفريقان السيطرة على مجريات المباراة إذ بدأ القادسية (صاحب الأرض) بقوة وفرض أسلوبه وباغت ضيفه بهدف أحرزه إبراهيم تانديا في الدقيقة السابعة بعد استغلاله تمريرة خاطئة من مدافع (الكويت).

في النصف الثاني من الشوط الأول عاد (الكويت) ليرتب أوراقه ويحاول تسجيل التعادل الذي أحرزه محمد مرهون من ضربة رأسية في الدقيقة الـ32.

وشهد الشوط الثاني سجالا بين الفريقين على أمل التقدم وخطف نقاط المباراة الثلاث إلا أن تألق حراس المرمى أبقى على تقاسم الفريقين نقاط المباراة.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد (الكويت) إلى النقطة الـ31 معززا صدارته للبطولة في حين وصل (القادسية) إلى نقطته الـ23 التي يشغل بها المركز الثالث مؤقتا.

وتستكمل مباريات الجولة غدا السبت بمواجهة (الفحيحيل) و(العربي) ولقاء (كاظمة) مع (التضامن) فيما تختتم بعد غد بلقاءي (النصر) مع (السالمية) و (الجهراء) مع (الساحل).