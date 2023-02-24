الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

“الكويتي للتنمية”: لم نخصص أي مبلغ جديد لمشروعات في لبنان ونعمل بموجب الاتفاقيات السابقة

24 فبراير، 2023
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قال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اليوم الجمعة إنه لم يخصص أي مبلغ جديد لأي مشروع في الجمهورية اللبنانية مبينا أنه يعمل “بموجب الموافقات السابقة والمبالغ المرصودة والملتزم بها سابقا”.

ونفى (صندوق التنمية) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) صحة مايتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول تخصيص مبلغ لترميم مبنى السراي الحكومي في الجمهورية اللبنانية وترميم مقر رئيس الوزراء موضحا أن “ما يتداول يخص منحة سبق وأن خصصت من حكومة دولة الكويت في عام 2006”.

وأضاف أن “ما ذكر عن تخصيص منحة بمبالغ جديدة عار عن الصحة إذ لا يمكن للصندوق توقيع أي اتفاقية أو تخصيص مبالغ جديدة دون موافقة مجلس إدارته أو صدور قرار من مجلس الوزراء الكويتي وهو ما لم يتم في الفترة الأخيرة”.

المصدر
كونا
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24 فبراير، 2023
0 6 أقل من دقيقة

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