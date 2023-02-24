البرجس يقوم بجولة تفقدية شملت عددا من النقاط الامنية في شاليهات الخيران وجنوب البلاد

البرجس يقوم بجولة تفقدية شملت عددا من النقاط الامنية في شاليهات الخيران وجنوب البلاد

في إطار متابعة القيادة العليا ب‍وزارة الداخلية لتنفيذ الخطة الامنية لاحتفالات دولة الكويت بالعيد الوطني، وذكرى يوم التحرير، قام وكيل وزارة الداخلية الفريق انور البرجس يرافقه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ والوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالله الرجيب ، وعدد من القيادات الامنية بجولة تفقدية شملت عددا من النقاط الامنية في شاليهات الخيران وجنوب البلاد .

واطلع الفريق البرجس على الاجراءات الامنية والتفتيشية في النقاط الامنية وثبوت الدوريات ونطاق توزيعها وانتشارها ، ونقل الفريــق البرجس إلى رجال الأمن تحيـات معالي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالانابة الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح على ما يقومون به من جهود كبيرة وعمل دؤوب في الحفاظ على امن الوطن .

وشدد الفريق البرجس على ضرورة اليقظة والجاهزية التامة والتعامل بحزم مع أي خروج عن القانون أو أي سلوكيات سلبية والتعامل أولاً بأول مع الاختناقات المرورية وعرقلة حركة السير وأعمال الرعونة والاستهتار، وطالب رجال الأمن الالتزام بالتعامل الراقي وسعة الصدر وتقديم المساعدات الإنسانية للجمهور خصوصاً ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وأعرب الفريق البرجس عن تقديره لجهود رجال الأمن، وأثنى على كفاءتهم وقدرتهم على تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بهم ضمن المنظومة الأمنية التي وضعتها وزارة الداخلية.

وفي نهاية الجولة ابدى الفريق البرجس بعض التوجيهات والملاحظات بما يحقق تنفيذ الخطط الموضوعة على أكمل وجه.