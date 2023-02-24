“الداخلية”: إحباط عملية تهريب كمية كبيرة لمادة الحشيش المخدرة ومؤثرات عقلية

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الجمعة عن إحباط عملية تهريب كمية كبيرة تقدر بحوالي ربع طن من مادة الحشيش المخدرة وكمية اخرى من المؤثرات العقلية.

وقالت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي ان الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الإدارة العامة لخفر السواحل تمكنت من إحباط عملية التهريب و”ضبط تشكيل عصابي مكون من 5 متهمين حتى الآن وما زالت التحقيقات والتحريات مستمرة”.

واكدت انه بعد الانتهاء من جميع الإجراءات سيتم احالة المتهمين والمضبوطات الى نيابة المخدرات حيث جهة الاختصاص مشددة على استمرار الحملات الأمنية على تجار ومروجي المواد المخدرة للقضاء على هذه الآفة “وأن لا احد فوق القانون”.