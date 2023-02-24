السويد ستسلم أوكرانيا نحو 10 دبابات ليوبارد وأنظمة مضادة للطيران

أعلنت السويد الجمعة أنها ستسلم أوكرانيا نحو 10 دبابات ليوبارد-2 وأنظمة مضادة للطيران، أسوة بدول غربية أخرى تعهدت إمداد كييف بأسلحة ثقيلة.

وقال رئيس الوزراء أولف كريسترسون في مؤتمر صحافي في الذكرى الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا “قررنا أن نسلم أوكرانيا دبابات سويدية طراز ليوبارد-2”.

وأكد وزير الدفاع بال يونسون إن السلطات تعتزم إرسال “نحو 10” دبابات مضيفا أن “الطراز الموجود لدينا هو ليوبارد 2 إيه5”.

وبما أن هذا الطراز مشابه للذي تستخدمه ألمانيا، فإن السويد تستطيع بالتالي إرسال الدبابات ضمن مجموعة تنسقها ألمانيا، وفق الوزير.

كما أعلن كريسترسون أن السويد ستسلم أوكرانيا منظومات آيرس-تي وهوك المضادة للصواريخ.

ويأتي موقف السويد غداة إعلان جارتها فنلندا عزمها على تسليم أوكرانيا ثلاث دبابات ليوبارد-2.