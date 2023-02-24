سفارات الكويت لدى باكستان والهند وبنغلاديش وكوريا الجنوبية وأستراليا تحتفل بالأعياد الوطنية

احتفلت سفارات دولة الكويت لدى باكستان والهند وبنغلاديش وكوريا الجنوبية وأستراليا بالذكرى ال 62 للعيد الوطني والذكرى ال 32 ليوم التحرير.

وفي باكستان أقام سفير دولة الكويت نصار المطيري حفلا هنأ خلاله سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والشعب الكويتي بهذه المناسبة الوطنية.

وقال السفير المطيري في كلمته خلال الحفل “تحتفل دولة الكويت كل عام بحلول ذكرى يومها الوطني وتمضي بخطى ثابتة نحو النهضة وتحقيق الرفاهية والعيش الكريم لمواطنيها وتسعى بشكل دائم لكي تتحول لدولة عصرية متسلحة بالعلم والمعرفة وتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات بين مواطنيها إذ شهدت بعد استقلالها تقدما وتطورا ملحوظا في جميع المجالات”.

واستذكر بكل الاعتزاز الصمود البطولي لأبناء الكويت وإرادتهم الصلبة في رفض الظلم والعدوان والدفاع عن وطنهم مبتهلا إلى المولى القدير أن يديم على الكويت نعمة الأمن والرفاهة والتقدم والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لسمو الأمير وولي عهده الأمين.

وفي الهند أقام سفير دولة الكويت جاسم الناجم حفلا بهذه المناسبة حضره وكيل وزارة الشؤون الخارجية الهندية اوصاف سعيد ورؤساء البعثات العربية والأجنبية المعتمدة في العاصمة نيودلهي ونخبة مثقفة من جميع شرائح المجتمع الهندي بمن فيهم صحفيون وأكاديميون.

ورفع السفير الناجم في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والى القيادة السياسية والشعب الكويتي الكريم بهذه المناسبة.

وقال إن “العلاقات بين البلدين تشهد تقدما ونماء في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية كافة” متعهدا بالعمل على تعزيزها من أجل تحقيق النماء والرخاء والازدهار للشعبين.

بدوره هنأ سعيد الكويت قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة الاعياد الوطنية مشيدا بالعلاقات الثنائية القوية بين البلدين.

وأشار سعيد إلى أن العلاقات التجارية لا سيما في مجال النفط والغاز والاستثمارات الثنائية والجالية الهندية الموجودة في مختلف مجالات العمل بالكويت تدلان على متانة العلاقات التاريخية الوثيقة بين الطرفين.

وفي سياق متصل أقام سفير دولة الكويت لدى بنغلاديش فيصل العدواني حفل استقبال حضره حشد كبير من الشخصيات البارزة والعامة في مقدمتهم ممثل حكومة بنغلاديش ضيف الشرف وزير الدولة للشؤون الخارجية محمد شهريار عالم وكبار المسؤولين وممثلون عن الهيئات الاقتصادية والثقافية والإعلامية وسفراء ورؤساء واعضاء البعثات الدبلوماسية الاجنبية المعتمدة في بنغلاديش. وهنأ السفير العدواني في كلمة خلال الحفل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والشعب الكويتي كافة بهذه المناسبة متمنيا من العلي القدير أن يمن على الكويت بالأمن والأمان والمزيد من التقدم والازدهار.

وتطرق إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين مشيرا إلى أن دولة الكويت من أوليات الدول التي افتتحت سفارة لها في العاصمة دكا عام 1974 الأمر الذي ساهم في دعم واستدامة أواصر الصداقة بين البلدين.

وأعرب السفير العدواني عن رغبته في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف الأصعدة برعاية القيادة الحكيمة في كلا البلدين خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاستثمارية وغيرها من مجالات التعاون التي تعود بالمنفعة المشتركة على البلدين وشعبيهما الصديقين.

من جانبه هنأ ممثل حكومة بنغلاديش محمد شهريار في كلمة مماثلة القيادة السياسية والحكومة الكويتية بهذه المناسبة متمنيا للكويت المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد شهريار بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين معربا عن ثقته بتعزيزها في جميع المجالات وخاصة المجالين الاقتصادي والاستثماري لما فيه من منفعة مشتركة للبلدين. وأعرب عن شكره وامتنانه لدولة الكويت على استضافتها حوالي 300 ألف بنغلاديشي يعملون في مختلف القطاعات والمهن في الكويت وعلى تقديم الكويت المساعدات الإنسانية للاجئين الروهينغيا الذين نزحوا قسرا إلى بنغلاديش من بلدهم ميانمار.

وأقيم على هامش الحفل معرض للكتب والوثائق المرئية بالتاريخ الكويتي وتطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فيها إضافة إلى عدد من الكتيبات الثقافية والإعلامية ومعرض للصور يوضح ماضي وحاضر ومستقبل دولة الكويت.

وفي سيؤول أقام السفير الكويتي لدى كوريا الجنوبية ذياب الرشيدي حفلا حضره ممثل الحكومة الكورية وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل والمواصلات وون هيه ريونغ وعميد السلك الدبلوماسي العام لدى كوريا سفير الغابون كارلوس فيكتور بونغو وسفراء الدول الشقيقة والصديقة ونخبة كبيرة من رجال الأعمال والاقتصاد في كوريا.

وبهذه المناسبة تقدم السفير الرشيدي في كلمة بأسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والحكومة الرشيدة والشعب الكويتي.

كما أشاد بموقف كوريا الحاسم والنبيل في دعمها ومساندتها لقضية الكويت إبان الغزو مؤكدا أن موقفها يعكس عمق العلاقات التاريخية التي تزداد كل يوم قوة ومتانة في جميع المجالات بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

وفي أستراليا أقام سفير الكويت بسام القبندي حفل استقبال حضره مدير إدارة المراسم في وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية إيان ماكونفيل وحشد كبير من أعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية ورجال الأعمال وممثلين عن الغرف التجارية الأسترالية والجالية العربية والإسلامية وأعضاء سفارة الكويت والمكتب الثقافي الكويتي وعدد من الطلبة الكويتيين المبتعثين لدى استراليا.

ورفع السفير القبندي في كلمة ألقاها بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والحكومة الرشيدة والشعب الكويتي.