محطة براكة النووية الإماراتية

بدء التشغيل التجاري في ثالث محطات “براكة” للطاقة النووية في أبوظبي

24 فبراير، 2023
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أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي الجمعة 24 فبراير شباط، عن بدء التشغيل التجاري في ثالث محطات “براكة” للطاقة النووية.

وأضاف المكتب أن محطة براكة الثالثة تضيف لشبكة كهرباء الدولة ما يصل إلى 1400 ميغاواط من الطاقة الكهربائية الخالية من الانبعاثات الكربونية.

إضافةً إلى أن التشغيل التجاري للمحطة الثالثة في براكة سبقه عملية بدء تشغيل مفاعل المحطة بعد نجاح فرق التشغيل في تحميل حزم الوقود النووي وإتمام هذه العملية بأسرع من المحطة الثانية بأكثر من 4 أشهر وأسرع من الأولى بأكثر من 5 أشهر.

المصدر
وكالات
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24 فبراير، 2023
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