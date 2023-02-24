سفارات الكويت في تونس والمغرب والجزائر والاردن تحتفل بالأعياد الوطنية

احتفلت سفارات دولة الكويت لدى تونس والمغرب والجزائر والاردن بالأعياد الوطنية التي تصادف ذكرى الاستقلال ال62 والذكرى ال32 ليوم التحرير.

واقام سفير دولة الكويت في تونس منصور العمر حفل استقبال بحضور وزير الخارجية التونسي نبيل عمار ووزيرة المالية التونسية سهام البوغديري واعضاء السفارة الكويتية ودبلوماسيين وشخصيات تونسية.

ورفع السفير العمر في كلمة خلال المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد نواف الاحمد الصباح والشعب الكويتي الكريم بمناسبة احتفالات البلاد بالاعياد الوطنية.

واكد ان السياسة الخارجية لدولة الكويت قائمة على اسس ثابتة ابرزها حسن الجوار والعمل التنموي والانساني حيث قامت بتأسيس اول مؤسسة تنموية في الشرق الاوسط عام 1961 وهي الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتلبية الاحتياجات التنموية بالعالم العربي.

واضاف ان العلاقات الاخوية بين الكويت وتونس متجذرة وتشمل العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية فضلا عن المشاورات السياسية بين البلدين.

ومن جهته اعرب وزير الخارجية التونسي نبيل عمار عن تشرفه واعتزازه بالمشاركة في احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية مشددا على عمق العلاقات والتعاون الذي يربط البلدين والشعبين.

ودعا عمار في تصريح ل(كونا) وتلفزيون الكويت الى تنمية العلاقات بين البلدين وتعزيزها في ظل الظروف الدولية الجديدة التي تتسم بالدقة متطلعا الى اتاحة افاق جديدة للتعاون.

وفي المغرب رفع سفير دولة الكويت لدى المغرب عبداللطيف اليحيا في كلمة خلال حفل استقبال اقامته سفارة الكويت في المغرب أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله والى القيادة السياسية والشعب الكويتي كافة.

واثنى في تصريح ل(كونا) على هامش الحفل الذي حضره عدد من المسؤولين بالمغرب وممثلي الاحزاب والمجتمع المدني بالاضافة الى عدد من سفراء الدول العربية والاجنبية المعتمدة بالمغرب وممثلي المنظمات الاقليمية والدولية على العلاقات الكويتية – المغربية مؤكدا انها “علاقات تاريخية راسخة طابعها التفاهم والانسجام ويعززها حرص القيادتين الرشيدتين في البلدين الشقيقين على رعايتها والارتقاء بها إلى اعلى المستويات بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين”.

ومن جانبه اكد وزير التربية والتعليم الاولي والرياضة المغربي شكيب بنموسى في تصريح مماثل ل(كونا) على عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين معربا عن خالص التهاني لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة الاحتفال بالاعياد الوطنية التي تخلد امجاد الكويت.

وفي الجزائر اعرب سفير الكويت محمد الشبو عن خالص التهاني والتبريكات لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما بمناسبة الاعياد الوطنية.

وقال الشبو خلال حفل استقبال اقامته السفارة بالمناسبة “اننا نحتفل اليوم بالاعياد الوطنية على أرض الشهداء في الجزائر الشقيقة والتي تربطنا معها علاقات تاريخية متميزة ومتجذرة مبنية على الاحترام المتبادل ترجمها التوافق بين القيادتين السياسيتين في البلدين الشقيقين” مؤكدا ان الزيارات الرسمية على أعلى مستوى تعزز عمق العلاقات والممثلة في زيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى الجزائر ومشاركة سموه في اجتماع القمة العربية بالجزائر.

وأشاد بنتائج القمة العربية الأخيرة باعتبارها خطوة حققت الاجماع العربي من خلال الجهود الجزائرية التي أثمرت لم الشمل وتوقيع مبادرة الوفاق الفلسطيني حيث تظل القضية الفلسطينية رغم كل التحديات العالمية والإقليمية الراهنة القضية المركزية لدى الدول العربية.

من جهته قال رئيس مجلس الاعيان الأردني فيصل الفايز إن دولة الكويت تقف دائما إلى جانب الأردن في مواجهة التحديات التي تتعرض لها المملكة على المستوى الداخلي او الاقليمي معربا عن اعتزازه بالعلاقات الأردنية – الكويتية التي تحظى برعاية واهتمام القيادتين في البلدين الشقيقين.

واكد الفايز في تصريح ل(كونا) خلال حفل الاستقبال الذي نظمته سفارة دولة الكويت لدى الأردن بمناسبة العيد الوطني ال62 والذكرى ال32 ليوم التحرير سعي البلدين لتعزيز العلاقات والارتقاء بها في مختلف المجالات معربا عن خالص تمنياته للكويت قيادة وحكومة وشعبا بدوام التقدم والرخاء.

من جانبه رفع سفير دولة الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني في كلمة له بالحفل أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وإلى الحكومة الكويتية والشعب الكويتي الوفي بمناسبة الأعياد الوطنية.

وأشاد الديحاني بمظاهر الدعم الذي يبديه الشعب الأردني احتفاء بالأعياد الوطنية واصفا العلاقات الكويتية -الأردنية بأنها نموذج متميز للعلاقات العربية تتطور بشكل لافت بفضل الاهتمام والرعاية اللذين تحظى بهما من قيادة البلدين الشقيقين.

كما شاركت وكالة الانباء الكويتية (كونا) ضمن المعرض المقام على هامش الحفل بجناح ضم عددا من اصداراتها من الكتب والمنشورات التي تبين نهضة البلاد الحضارية وتطورها التاريخي.