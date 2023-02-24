سفارات الكويت لدى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك تحتفل بالأعياد الوطنية

احتفلت سفارات دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الامريكية وكندا والمكسيك بالذكرى ال62 للاستقلال وال32 للتحرير.

وفي الولايات المتحدة اقامت السفارة حفل استقبال بحضور القائم بالأعمال بالسفارة المستشار حمد المكراد وعدد من المسؤولين والشخصيات الامريكية وشخصيات اجتماعية واقتصادية واعضاء السلك الدبلوماسي بالبعثات العربية والاجنبية.

وتقدم المستشار المكراد بأسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الامين الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح وحكومة وشعب دولة الكويت بهذه المناسبة.

وفي كندا اقامت سفيرة دولة الكويت لدى كندا ريم الخالد حفل استقبال بهذه المناسبة بحضور ضيفي الشرف وزير التنوع والاسكان والشمول الكندي أحمد حسين ووزير التنمية الدولية الكندي هارجيت سجان الى جانب عدد من كبار المسؤولين بالحكومة الكندية وأعضاء البرلمان الكندي وشخصيات اجتماعية واقتصادية واعضاء السلك الدبلوماسي العربي والاجنبي.

وأكد الوزيران حسين وسجان في كلمتيهما خلال الحفل قوة العلاقات الثنائية التي تربط دولة الكويت وكندا والرغبة في تعزيزها على كافة المستويات الى آفاق اوسع وأرحب.

وبدورها تقدمت السفيرة الخالد في كلمتها بأسمى آيات التهاني والتبريكات الى سمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الامين الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح والى شعب دولة الكويت الوفي بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

وأشادت السفيرة الخالد بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين معربة عن شكرها للوزيرين على حضورهما الحفل مما يعكس حجم الصداقة العميقة والمتميزة التي تربط البلدين.

وفي سياق متصل اقام سفير دولة الكويت لدى المكسيك صلاح الحداد حفل استقبال بهذه المناسبة حضره عدد من كبار الشخصيات المكسيكية على رأسهم نائب رئيس مجلس الشيوخ المكسيكي السيناتور ايروفيل أفيلا وممثلون عن حكومات الولايات المكسيكية والعديد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى المكسيك.

وهنأ السفير الحداد في كلمته خلال الحفل سمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح بهذه المناسبة داعيا المولى عز وجل ان يعيدها على وطننا العزيز بالخير واليمن والازدهار.

وسلط الضوء على مكانة دولة الكويت الاقليمية والدولية ودورها في حل النزاعات وتعزيز التضامن العربي والاسلامي.

واشار السفير الحداد الى جهود دولة الكويت في المجال الانساني وما تقدمه للعديد من الدول من مساعدات بالاضافة الى تميزها بالعمل الانمائي من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.

واشاد بمستوى العلاقات التاريخية بين البلدين وما شهدته من تطور في السنوات الاخيرة في العديد من المجالات.