سفارات الكويت لدى بلجيكا ورومانيا ومالطا والنمسا وسويسرا تحتفل بالأعياد الوطنية

احتفلت سفارات دولة الكويت لدى بلجكيا ورومانيا ومالطا والنمسا بالعيد الوطني ال62 لاستقلال دولة الكويت والذكرى ال32 ليوم التحرير.

ففي العاصمة (بروكسل) نظم سفير دولة الكويت لدى بلجيكا ورئيس بعثتي الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الاطلسي (ناتو) نواف العنزي اليوم الخميس حفل استقبال للاحتفال بالاعياد الوطنية.

ورحب السفير العنزي بعدد كبير من الضيوف بمن فيهم سياسيون بلجيكيون ودبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) وسفراء ودبلوماسيون أجانب مقيمون في بروكسل بالاضافة الى صحفيين ورجال أعمال وشخصيات ثقافية.

وقال السفير العنزي في كلمة له بهذه المناسبة إنه “لمن دواعي سرورنا أن نرحب بكم للاحتفال معنا بهذه المناسبة الخاصة للغاية”.

وأوضح “تشتهر دولة الكويت بأنشطتها الخيرية واهم هذه الانشطة مؤخرا استجابتها للمأساة التي عصفت بجنوب تركيا وسوريا في وقت سابق من هذا الشهر وبناء على مبادرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه نظمت دولة الكويت بقيادة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حملة وطنية لجمع التبرعات حيث تم جمع أكثر من 100 مليون دولار للمتضررين من هذا الزلزال”.

واستعرض علاقات دولة الكويت المتنامية والمتوسعة مع بلجيكا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال السفير العنزي “تحافظ دولة الكويت مع الاتحاد الأوروبي على شراكة وثيقة تقوم على الالتزام المشترك بمبادىء الديمقراطية وحرية التعبير ودعم سيادة القانون وتعزيز حقوق الإنسان فضلا عن التوافق في معظم القضايا الإقليمية والدولية”.

أما في (بوخارست) فقد نظمت سفارة دولة الكويت لدى رومانيا احتفالا بمناسبة الذكرى ال62 لاستقلال دولة الكويت والذكرى ال32 للتحرير.

وشارك في الاحتفال عدد كبير من المسؤولين في مقدمتهم وزير الدولة للشؤون العالمية والاستراتيجيات الدبلوماسية بوزارة الخارجية الرومانية ترايان هريستا ومستشارة الرئيس الروماني لللشوون الأوروبية والعلاقات الدولية لومينيتا اودبيسكو.

وبهذه المناسبة رفع سفير دولة الكويت لدى رومانيا طلال الهاجري أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وإلى القياده السياسية والشعب الكويتي الكريم بهذه المناسبة.

وأشار إلى أن رومانيا من الدول الصديقة التي وقفت إلى جانب قضية دولة الكويت العادلة في أثناء محنة الغزو وذلك من خلال موقفها وادانتها للغزو العراقي منذ اللحظة الأولى.

واوضح “ان دورها كان فعالا في القرارات الدولية محل الصلة خلال عضويتها في مجلس الامن الدولي عامي 1990 و1991 فضلا عن مشاركتها بوحدة عسكرية طبية متخصصة في قوات التحالف الدولي خلال حرب تحرير دولة الكويت وساهمت ايضا في اطفاء حرائق آبار النفط”.

كما أقامت سفارة دولة الكويت في (فاليتا) أيضا احتفالا تقدم رئيس جمهورية مالطا جورج فيلا فيه المهنئين بأعياد الكويت الوطنية.

وذكرت السفارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان السفير الدكتور فيصل المطيري كان على رأس مستقبلي الضيوف يتقدمهم الرئيس فيلا ورئيس مجلس النواب أنجلو فاروجيا وكبار المسؤولين والقيادات الاقتصادية والثقافية والإعلامية ورؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية بالاضافة الى الطلبة والمتبعثين الكويتيين في جامعة مالطا.

ووفقا للبيان “ألقى رئيس الجمهورية كلمة في الحفل نقل فيها تهانيه الى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله” مشيدا بالعلاقات التاريخية التي تربط دولة الكويت ومالطا.

وأعرب رئيس مالطا عن ثقته في تحقيق المزيد من التعاون الثنائي في كافة المجالات بفضل العلاقات الدبلوماسية الممتازة التي نمت بشكل كبير منذ بدايتها في منتصف سبعينيات القرن الماضي.

وفي كلمته رفع السفير المطيري خالص التحيات والتهاني بهذه المناسبة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وإلى الشعب الكويتي كافة.

وأكد في هذه المناسبة عمق العلاقات التي تربط دولة الكويت وجمهورية مالطا لأكثر من 50 عاما مشيدا بما تشهده من نمو وازدهار.

وقال ان البلدين أظهرا خلال العقود السابقة رغبة أكيدة في البناء على علاقتهما التاريخية وتطوير التعاون المتميز الى ما فيه مصلحة الشعبين الصديقين مشيدا بمستوى التعليم العالي حيث يدرس 90 طالبا كويتيا في جامعة مالطا.

وفي (فيينا) أقامت سفارة دولة الكويت في النمسا احتفالا كبيرا بمناسبة العيد الوطني ال 62 وذكرى التحرير ال 32 بحضور نخبة كبيرة من الشخصيات السياسية والاقتصادية رفيعة المستوى ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى النمسا والمنظمات الدولية وعدد من كبار المسؤولين والبرلمانيبن النمساويين.

وتقدم هؤلاء الحضور الرئيس النمساوي السابق الدكتور هاينز فيشير ونائبة الامين العام للامم المتحدة في فيينا والمديرة العامة لمكتب الامم المتحدة في فيينا المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي.

ورحب سفير دولة الكويت لدى النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا طلال الفصام بضيوف الاحتفال الذي اقيم في (فندق الامبريال التاريخي ) وسط العاصمة فيينا.

وهنأ السفير الفصام في تصريح مشترك لوكالة الانباء الكويتية و لتلفزيون دولة الكويت صاحب السمو امير البلاد المفدى الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله والحكومة الرشيدة والشعب الكويتي بهذه المناسبة الغالية راجيا من الله ان يديم نعمة الامن والازدهار على الكويت ويحفظها على الدوام.

وقال السفير الفصام ان “الحضور المتميز الكبير وما شاهدناه ولمسناه اليوم من المشاركين في احتفاليتنا التي تعود من جديد بعد انقطاع دام عامين بسبب جائحة (كورونا) تبعث بدلالة قوية على عمق العلاقات والروابط التي تجمع بين الكويت والنمسا ورغبة البلدين الصديقين المشتركة لتعزيز تلك العلاقات في مختلف المجالات والدفع بها الى افاق ارحب”.

واكد السفير الفصام انه سيعمل على تعزيز هذه العلاقات اكثر فاكثر خلال الفترة المقبلة وبما يعود بالخير وبالنفع على شعبي البلدين الصديقين .

من جانبه هنأ الرئيس النمساوي السابق هاينز فيشير في تصريح مماثل دولة الكويت حكومة و شعبا بعيدها الوطني المجيد مشيدا في ذات الوقت بالعلاقات القائمة بين البلدين الصديقين النمسا ودولة الكويت و عمق هذه العلاقات على مختلف الاصعدة.

وقال انه حسب تجربته الطويلة والجيدة مع الكويت منذ ان كان رئيسا للبلاد يمكنه أن يقول “ان الكويت أنجزت وتنجز الكثير من المشاريع على طريق التطور ولفائدة شعبها”.

وفي (برن) أكد سفير دولة الكويت لدى الاتحاد السويسري السفير يعقوب السند اليوم الخميس أن الاحتفال بالعيد الوطني لدولة الكويت وذكرى تحريرها هي مناسبة غالية على قلوب الكويتيين لاستذكار الرعيل الأول من مؤسسي الدولة والتضحيات التي قدموها لتنميتها ورعاية أبنائها.

وقال السفير السند في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) “انني ارفع في هذا اليوم الطيب والغالي على نفوس كل الكويتيين أسمى آيات التهنئة إلى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وحكومة دولة الكويت والشعب الكويتي الكريم.

وشرح ان الاحتفال بهذا العيد الوطني بالعاصمة السويسرية برن هو أيضا مناسبة لتعريف ضيوف دولة الكويت الذين حرصوا على حضور هذه المناسبة من سفراء الدول الشقيقة والصديقة واعضاء السلك الدبلوماسي السويسري وممثلي الدوائر الاقتصادية والاكاديمية ايضا بتاريخ دولة الكويت وتطورها وحرصها على تعزيز تعاونها مع الاتحاد السويسري في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.