صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يتلقى برقيات تهان من قادة الدول الشقيقة والصديقة بذكرى عيدي “الوطني” و”التحرير”

24 فبراير، 2023
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تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقيات تهان من إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأصحاب الجلالة والفخامة قادة الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة وذلك بمناسبة الذكرى الثانية والستين للعيد الوطني والذكرى الثانية والثلاثين لعيد التحرير.

هذا وقد بعث سموه رعاه الله ببرقيات شكر جوابية ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما أعربوا عنه من طيب المشاعر بهاتين المناسبتين الوطنيتين متمنيا لهم دوام الصحة وموفور العافية وللعلاقات الطيبة بين دولة الكويت والدول الشقيقة والصديقة المزيد من التطور والنماء.

المصدر
كونا
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24 فبراير، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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