تركيا: زلزال جديد بقوة 5 درجات يضرب ولاية هاتاي و8550 هزة ارتدادية أعقبت زلزالي 6 فبراير

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية عن وقوع هزة أرضية جديدة بقوة 5 درجات على مقياس ريختر في منطقة (دفنة) بولاية (هاتاي) التركية مساء اليوم الخميس.

وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) في بيان إن مركز الزلزال سجل في منطقة (ديفني) بولاية هاتاي.

ونقل البيان عن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو القول إن حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق واسعة جنوبي البلاد فجر السادس من فبراير الجاري ارتفعت إلى 43 ألفا و556 شخصا.

كما أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية اليوم أنها سجلت أكثر من 8550 هزة ارتدادية منذ زلزالي 6 فبراير موضحة أن هذا يعني أن الهزات الأرضية التي كانت تحدث في خمسة شهور على الأقل حصلت خلال 17 يوما فقط.

وأفادت بأن الخطر لا يزال قائما وأن الهزات ستتواصل في الفترة القادمة.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم إعلان مناطق إضافية شرق ووسط تركيا كمناطق منكوبة مؤكدة أنها رصدت أضرارا وخسائر.

وضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا فجر السادس من الشهر الجاري بلغت قوته 7ر7 درجات أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 6ر7 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.