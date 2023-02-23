مجموعة قديمة من أجهزة “آبل” تُطرح في مزاد مرتقب

تُطرح للبيع في مزاد مرتقب الشهر المقبل في كاليفورنيا، مجموعة من أجهزة الكمبيوتر التابعة لـ”آبل” أنتجتها الشركة خلال السنوات الخمسين الأخيرة.

وسيتمكن المولعون بمنتجات الشركة التي يملكها ستيف جوبز من حيازة مجموعة من الأجهزة التي تشكل مؤشراً الى كيفية تحوّل “آبل” أحد أبرز الأسماء في مجال التكنولوجيا.

وتضم المجموعة التي تحمل عنوان “ذي هانسبيتر لوزي فينتدج آبل أركايف” أكثر من 500 جهاز كمبيوتر ومنتج من تصنيع “آبل”، تولّى مدرّس ورجل أعمال سويسري جمعها مدى عقود.

وقال إريك روزنبلوم من دار “جوليانز أوكشنز” في بيفرلي هيلز إنّ “هذه المنتجات حظيت كلها برواج كبير في المراحل التي أُطلقت فيها، وقادت تحولاً ثقافياً في الوسائل التي نعمل ونتعلّم ونتواصل بها، وفي أوقات الفراغ الذي نقضيه”.

وتضم المجموعة جهاز “آبل 2 بلَس” الذي يعود إلى 1979-1982، وهو مجهز بشاشة ومشغل أقراص وجهاز تحكم، بالإضافة إلى جهاز “ماك” الأصلي الذي صُنّع في العام 1984.

وقال روزنبلوم إنّ “كل هذه القطع سبقت آيفون وآيباد وآيماك”، مضيفاً “من المذهل الاطلاع على تطور أجهزة آبل”.

يُنظّم المزاد في 30 آذار/مارس.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة، بيع جهاز “آيفون” يعود إلى العام 2007 ولم يسبق أن استخدمه أحد بأكثر من 63 ألف دولار.