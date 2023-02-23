مصر وبريطانيا تؤكدان ضرورة تعزيز الجهود الدولية لاحتواء التوتر بالشرق الأوسط

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة جيمس كليفرلي اليوم الخميس ضرورة تعزيز الجهود الدولية والاقليمية من أجل احتواء التوتر القائم في الشرق الأوسط بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.

وقالت الخارجية المصرية في بيان إن ذلك جاء في اتصال هاتفي تلقاه شكري من الوزير كليفرلي تناولا خلاله التطورات الخطرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار البيان الى حرص الوزير شكري على إطلاع نظيره البريطاني على الجهود التي بذلتها مصر ولا تزال من أجل دعم التهدئة في الأراضي المحتلة وتشجيع الطرفين على العودة إلى المفاوضات وكسر الجمود الحالي في عملية السلام.

واعرب كليفرلي وفق البيان عن قلق بلاده البالغ نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية وزيادة حدة العنف بين الجانبين.

وأكد في هذا السياق التزام بلاده بالعمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين وفي مقدمتهم مصر من أجل احتواء التوتر القائم وتشجيع الأطراف على العودة إلى مفاوضات السلام.

وأفاد البيان بأن الاتصال تطرق كذلك إلى الأزمة الروسية الأوكرانية حيث اتفق الوزيران على خطورة استمرار الأزمة بما لها من تبعات على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية والأمنية.

وأبرز شكري في هذا الصدد الآثار السلبية للأزمة على الدول النامية وخاصة ما يتعلق بأمن الغذاء وأمن الطاقة وجهود تحقيق التنمية المستدامة.

كما ناقش الوزيران مسار العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون القائم في عدد من المجالات والرغبة المشتركة في تطوير التعاون وتعزيزه خلال المرحلة المقبلة.