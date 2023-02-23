وزير تركي: 520 ألف وحدة سكنية منهارة أو بحاجة لهدم بسبب الزلزال

وزير تركي: 520 ألف وحدة سكنية منهارة أو بحاجة لهدم بسبب الزلزال

ذكر وزير البيئة التركي مراد قوروم أن بلاده حددت 520 ألف وحدة سكنية منهارة أو بحاجة إلى الهدم بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في السادس من الشهر الجاري.

ونقلت وكالة (أناضول) التركية للأنباء عن قوروم القول في مؤتمر صحفي بمركز إدارة الكوارث في ولاية (أدي يمان) إن بلاده فحصت أربعة ملايين و511 ألف وحدة سكنية مستقلة داخل مليون و250 مبنى في 11 ولاية شملتها تأثيرات الزلزال.

وأضاف قوروم أن الجهات المختصة توصلت نتيجة هذا التحري إلى وجود 520 ألف وحدة سكنية مستقلة داخل 164 ألفا و321 مبنى منهار أو بحاجة إلى الهدم العاجل أو ذات أضرار بالغة بسبب الزلزال.

وأكد اعتزام بلاده تعويض متضرري الزلزال عن منازلهم المتضررة خلال عام واحد.

وضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا فجر السادس من الشهر الجاري بلغت قوته 7ر7 درجات أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 6ر7 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة ما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.